Caro Prezzi, Istat: “Catania prima per inflazione, supera l’8%”

Ai primi posti per rincari anche Bolzano e Messina

ROMA – La prima città italiana per tasso di inflazione a marzo Catania con un tasso dell’8,1%, secondo i dati Istat sui capoluoghi di regione e province autonome e i centri di oltre 150 mila abitanti. Seguono Bolzano (7,8%) e Messina (7,7%), mentre le variazioni tendenziali piu’ contenute si registrano a Torino (5,6%) e Reggio Emilia (5,3%). In generale la crescita dei prezzi accelera in tutte le ripartizioni geografiche ed e’ al di sopra del dato nazionale nelle Isole (da +6,8% di febbraio a +7,5%), nel Sud (da +6,0% a +6,7%) e nel Nord-Est (da +5,9% a +6,7%). Sono al di sotto della media nel Centro (da +5,6% a +6,1%) e nel Nord-Ovest (da +5,3% a +6,0%).