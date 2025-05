Caro-voli, 5 milioni dalla Regione per il bonus gennaio-aprile

Le parole dell'assessore Aricò

PALERMO – Liquidati quasi cinque milioni di euro dalla Regione Siciliana per il bonus caro-voli. Con due distinti decreti, uno per il rimborso del 25% e uno per il rimborso del 50% alle categorie prioritarie, l’assessorato delle Infrastrutture ha versato le somme necessarie a evadere tutte le richieste presentate dagli aventi diritto tra gennaio e aprile sulla piattaforma SiciliaPei.

“Nei prossimi giorni i beneficiari riceveranno gli accrediti sui propri conti correnti – annuncia l’assessore Alessandro Aricò -. Già mezzo milione di siciliani ha beneficiato della misura. Lavoriamo come sempre con la massima celerità ma anche con la massima attenzione, effettuando controlli sempre più accurati e rigorosi, soprattutto a seguito della tentata truffa che è stata sventata grazie a una segnalazione partita dai miei uffici”.

Restano sospese temporaneamente, infatti, per necessità di verifica e controlli ancora più stringenti, le istanze il cui rimborso supera i 300 euro mensili per singolo soggetto.

“Eventuali ritardi registrati negli ultimi tempi – conclude Aricò – sono stati causati dai necessari controlli per contrastare chi ha tentato di abusare del provvedimento. Ora, però, stiamo tornando a pieno regime e continueremo a portare avanti un’iniziativa di grande rilevanza per tutti i siciliani”.

Nel dettaglio, come misura di sostegno per contrastare il caro-voli da e per l’Isola, un provvedimento liquida 2.075.797 euro per l’erogazione del contributo pari al 25% del costo del biglietto aereo destinato a tutti i residenti nella regione; l’altro prevede 2.907.249 euro per il rimborso del contributo del 50% per gli appartenenti alle categorie prioritarie.