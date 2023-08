Caro voli, decreto del governo. Schifani: “Richiesta accolta”

Il commento del presidente della Regione: "Roma riconosce fondatezza della nostra battaglia"

Le tariffe stellari da e per la Sicilia trovano uno stop imposto dal governo nazionale. E il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ringrazia Roma: “Da mesi ormai stiamo portando avanti la nostra battaglia contro il caro voli. Non possiamo che considerare, dunque, l’intervento del Consiglio dei ministri, da noi più volte sollecitato, un importante passo avanti per garantire ai siciliani, e ai viaggiatori in generale, il diritto a raggiungere l’Isola senza dover pagare cifre elevatissime”.

“Apprezziamo la sensibilità dimostrata dal governo nazionale per una problematica che penalizza fortemente i siciliani e il settore turistico dell’Isola”, aggiunge Schifani.

L’intervento del Consiglio dei ministri con il cosiddetto decreto omnibus impone il divieto dell’uso dell’ algoritmo, ritenuto il colpevole dei rincari, per le isole e nei periodi considerati di massimo flusso turistico.

“Dopo le nostre denunce all’Antitrust, gli esposti alla magistratura e alla luce di questo nuovo provvedimento, spero che adesso anche i singoli vettori dimostrino responsabilità abbassando i prezzi. Continueremo senza sosta a lavorare, nell’interesse dei siciliani, come abbiamo fatto in questi mesi raggiungendo traguardi significativi come l’introduzione di un terzo vettore sulle tratte Catania-Milano e Palermo-Roma”.