Caro voli, Sammartino: “Ryanair è l’antitesi del libero mercato”

L'intervento del vice presidente della Regione

CATANIA – Caro voli: interviene il vice presidente della Regione, Luca Sammartino. “Dopo aver vessato per anni i passeggeri siciliani con tariffe aeree inconcepibili durante le festività e nel periodo delle vacanze estive, la Ryanair si appella al libero mercato per contestare la sacrosanta stretta arrivata dal governo nazionale, dopo i ripetuti appelli del presidente Schifani. Viene da dire che hanno una concezione strana del liberismo, nel caso della Ryanair fatto di cartelli con le altre compagnie per mantenere alti i prezzi e di contributi elargiti a piene mani dalle società di gestione per atterrare negli aeroporti siciliani: l’antitesi del libero mercato”, dice Sammartino. E aggiunge: “I siciliani hanno diritto a poter viaggiare pagando un costo del biglietto onesto, insieme a servizi puntuali e a strutture aeroportuali efficienti. Non saranno minacce sguaiate a fermare l’azione intrapresa dal governo siciliano”.