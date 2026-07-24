All'inaugurazione anche il presidente Mattarella

“Castello Utveggio e Monte Pellegrino sono due luoghi simbolo di Palermo, parte integrante della sua identità e della sua storia. La riapertura del Castello alle visite guidate, insieme alla realizzazione di un moderno e attrezzato centro congressi, rappresenta un importante successo del governo regionale guidato da Renato Schifani, che ha il grande merito di aver restituito alla città uno dei suoi gioielli”. Lo ha detto il parlamentare di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, in vista dell’inaugurazione del Castello in programma nel pomeriggio di venerdì 24 luglio alla presenza del Presidente Mattarella.

Varchi sulla riapertura di Castello Utveggio

“Nella Palermo del futuro che immagino, anche Monte Pellegrino dovrà essere sempre più accessibile e pienamente fruibile da cittadini, turisti e da quanti vorranno godere del ‘promontorio più bello del mondo’, come lo definì Goethe. La presenza del Presidente della Repubblica, che accogliamo sempre con grande gioia a Palermo, conferma il valore e il prestigio di un’inaugurazione che segna un momento significativo per la città”, ha concluso Carolina Varchi.

IL PROGRAMMA DELLA VISITA DI MATTARELLA AL CASTELLO UTVEGGIO