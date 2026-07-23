Schifani: "Onorati della sua presenza e di avere restituito luogo alla città"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà venerdì 24 luglio, alle 18, in visita ufficiale a Castello Utveggio, sul promontorio di Monte Pellegrino, a Palermo. Ad accoglierlo sarà il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. L’occasione è l’avvio della nuova fase del complesso monumentale, recentemente restituito alla città dopo gli interventi di recupero.

L’edificio, realizzato tra il 1928 e il 1933 in stile neogotico siciliano con influenze tardo Liberty, è stato riaperto al pubblico lo scorso dicembre dopo un progetto di rifunzionalizzazione finanziato dalla Presidenza della Regione. L’obiettivo è trasformarlo in un centro congressi internazionale, valorizzandone la vocazione euromediterranea.

Schifani: “Onorati della sua presenza”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso soddisfazione per la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Siamo onorati – ha affermato – che il Capo dello Stato, palermitano, visiti questo bene monumentale riconsegnato al territorio dopo un triste periodo di abbandono e di scelte sbagliate”. “L’entusiasmo dimostrato da cittadini e turisti che in questi mesi hanno partecipato numerosissimi alle visite guidate conferma il fascino di questo simbolo del panorama urbano e il desiderio di riappropriarsi di una struttura con una enorme potenzialità culturale e turistica”, ha aggiunto.

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Sergio Mattarella a Palermo, il programma

Nel corso della visita, il presidente Mattarella parteciperà a un incontro nella sala conferenze al piano terra del castello, moderato dalla giornalista Elvira Terranova. Sono previsti gli interventi della soprintendente ai Beni culturali di Palermo, Selima Giuliano, che ripercorrerà la storia di Castello Utveggio, e del presidente della Regione Renato Schifani. Quest’ultimo illustrerà i progetti dell’amministrazione regionale per il futuro della struttura. L’appuntamento sarà accompagnato da un’esibizione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta da Francesco Di Mauro.

La diretta dell’evento

L’intera cerimonia sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Regione Siciliana a partire dalle 17.45. I cittadini potranno seguire l’arrivo del Capo dello Stato e gli interventi istituzionali dedicati alla valorizzazione di Castello Utveggio, tra i luoghi simbolo di Palermo.