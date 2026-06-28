 Meteo, Caronte non molla e porta 40 gradi: ecco dove
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Caldo record, Caronte porta 40 gradi ma arrivano anche i temporali

Caronte meteo
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L'afa non molla ma non mancheranno i temporali
LE PREVISIONI
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1 min di lettura

L’ondata di caldo continuerà a interessare gran parte dell’Italia anche nella giornata di lunedì 29 giugno. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, l’anticiclone africano Caronte manterrà condizioni di tempo stabile, con temperature elevate e afa diffusa soprattutto sulle regioni del Centro-Nord.

Le massime potranno raggiungere i 39-40 gradi nelle aree più esposte, mentre il sole sarà protagonista su gran parte del Paese.

Meto, Caronte porta caldo intenso e afa

La presenza dell’anticiclone favorirà un’ulteriore impennata delle temperature, accompagnata da un elevato tasso di umidità che renderà il caldo particolarmente intenso.

Le condizioni meteo resteranno prevalentemente stabili, con cieli in gran parte sereni e venti deboli o del tutto assenti su molte zone della penisola.

Temporali sulle Alpi e in Pianura Padana

Nel corso della giornata non mancheranno tuttavia fenomeni di instabilità localizzati. Rovesci e temporali potranno interessare i settori alpini e prealpini, con possibili sconfinamenti improvvisi anche sulla Pianura Padana occidentale.

Si tratterà comunque di episodi isolati che non modificheranno il quadro meteorologico generale, ancora dominato dall’anticiclone africano.

Mari calmi e temperature elevate

Anche i mari si presenteranno generalmente poco mossi o calmi. Le temperature dell’acqua continueranno a mantenersi elevate, contribuendo ad accentuare la sensazione di caldo lungo le coste.
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