Carrarese-Palermo, Ceccaroni: “Ci dispiace per come sia finita”

Il difensore: "Il rammarico più grande è non essere riusciti a dare continuità"

“È stata una partita difficile, sapevamo che su questo campo molte squadre hanno faticato, eravamo preparati a far battaglia. Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, dove non sono mancate le occasioni. Non abbiamo concesso niente a loro. Nella ripresa sono cresciuti loro in intensità, noi potevamo fare sicuramente meglio e ci dispiace per come sia andata a finire”. Pietro Ceccaroni, difensore dei rosanero, commenta così Cararrese-Palermo ai microfoni ufficiali del club.

La sconfitta per 1-0 non permette ai siciliani di avere continuità di risultati: “Questo è il rammarico più grande. Sappiamo che la Serie B è lunga e difficile, dare continuità è la cosa fondamentale per poter andare in alto. Quindi questo è il rammarico, dopo la bella partita contro lo Spezia non essere riusciti a dare continuità. Miracolo su Shpendi? Provo sempre a dare tutto finché si può. La prima volta è andata bene e l’ho presa, la seconda sono arrivato un pelo dopo. Peccato, potevamo evitare quell’episodio”.

“Siamo arrabbiati e delusi per il risultato e la prestazione di oggi. Sappiamo che domenica ci aspetta una partita difficile (contro il Catanzaro, ndr). Ma dentro il nostro stadio dobbiamo cercare di mettere tutto e fare una grande partita”, ha concluso Ceccaroni.