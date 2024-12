Carrarese-Palermo, Dionisi: “Brutta partita per demerito nostro”

L'allenatore dopo il ko: "Ci serve un bel bagno di umiltà"

Il Palermo perde contro la Carrarese di misura e non riesce a trovare continuità per conquistare una posizione nelle zone di vertice della classifica di Serie B. Alessio Dionisi, tecnico dei rosanero, commenta così la gara ai microfoni ufficiali del club dopo il triplice fischio.

“Brutta partita. Primo tempo dove abbiamo avuto il pallino del gioco ma abbiamo creato poco. Siamo stati prevedibili e ci concedevano quello che sapevamo, le zone di campo che sapevamo di dover sfruttare. Poi negli ultimi 30 metri siamo stati leziosi, lenti, poco imprevedibili. Questo l’abbiamo poi pagato nel secondo tempo, che è diventata una partita dove la palla è stata più in aria che per terra e si è giocato poco”.

“Non siamo riusciti a mettere la partita nelle condizioni migliori per noi, ma per demerito nostro – aggiunge l’allenatore -. C’è molta rabbia, sono e siamo responsabili. Oggi il risultato è un demerito nostro, perché non puoi fare una partita così sapendo che l’altra squadra sai che ti aspetterà e che ti potrà concedere. Tu aspetti aspetti che l’episodio cada dal cielo ma non è così, dobbiamo andarcelo a prendere. Oggi un bagno di umiltà per tutti“.

La prossima sfida sarà contro il Catanzaro al “Barbera”: “Sicuramente i calabresi stanno esprimendo una qualità di gioco. Però ora sinceramente pensare alla prossima ci vuole un attimo, perché questa brucia perché non siamo stati bravi per niente. Dobbiamo un po’ metterci a posto, fare un bel bagno di umiltà e poi prepararci per la prossima”, ha concluso Dionisi.