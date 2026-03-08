Carrarese-Palermo 0-1: il 20° gol di Pohjanpalo in Serie B vale 3 punti

I rosanero tornano a vincere in trasferta

Il Palermo di Pippo Inzaghi torna a vincere in trasferta in una sfida difficile su un campo in sintetico come quello dello stadio dei Marmi. La Carrarese viene sconfitta di misura, ai rosanero infatti basta il gol del solito Joel Pohjanpalo. Per lui è la rete numero 20 in questo campionato di Serie B, dove si conferma per l’ennesima volta un vero e proprio bomber di razza. Il club siciliano, con questo successo, resta agganciato anche al terno delle concorrenti per la promozione diretta in massima serie.

Nel 3-4-2-1 di Inzaghi le novità riguardano principalmente il centrocampo, con Gomes titolare e Gyasi che prende il posto di Pierozzi. I padroni di casa partono forte, ma sono i rosanero che passano in vantaggio al minuto 19 con Pohjanpalo ben servito da Le Douaron. Con la rete dei rosanero la gara si “stappa” e iniziano a fioccare le occasioni. Nella ripresa il Palermo tiene botta ai continui attacchi della Carrarese e alla fine il risultato rimane fermo sullo 0-1.

Con questi tre punti il Palermo recupera terreno sulle concorrenti in classifica, complice il ko del Monza in questo weekend. La graduatoria del campionato cadetto adesso recita: Venezia 63, Monza 60, Frosinone 58 e Palermo 57. La Carrarese resta a metà classifica con 32 lunghezze. Il prossimo impegno dei siciliani è in programma sabato 14 marzo, alle 17:15, proprio in casa del Monza.

Carrarese-Palermo: il tabellino

CARRARESE: 1 Bleve, 4 Illanes (C), 6 Oliana, 7 Belloni (dal 66′ Rouhi), 8 Melegoni (dal 66′ Rubino), 17 Zuelli, 32 Finotto, 37 Calabrese (dall’87’ Bouah), 70 Hasa (dall’87’ Sekulov), 72 Zanon, 92 Torregrossa (dal 79′ Distefano). A disposizione: 12 Garofani, 99 Fiorillo, 3 Imperiale, 13 Bouah, 20 Troise, 21 Rubino, 25 Lordkipanidze, 26 Ruggeri, 28 Distefano, 44 Sekulov, 73 Rouhi, 77 Parlanti. Allenatore: Calabro.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo (dall’86’ Giovane), 6 Gomes (dal 46′ Segre), 10 Ranocchia, 11 Gyasi (dal 46′ Bereszynski), 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (dal 64′ Johnsen), 29 Peda (dal 50′ Magnani), 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 7 Johnsen, 8 Segre, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Rui Modesto, 19 Bereszynski, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Marco Piccinini (Forlì). Primo assistente: Dario Garzelli (Livorno). Secondo assistente: Mattia Regattieri (Finale Emilia). Quarto ufficiale: Giuseppe Collu (Cagliari). VAR: Niccolò Baroni (Firenze). AVAR: Davide Ghersini (Genova).

MARCATORI: 19′ Pohjanpalo (P).

NOTE: Ammoniti: Torregrossa (C), Finotto (C).

Carrarese-Palermo: la partita

90′ + 6′ – Triplice fischio del direttore di gara! Carrarese-Palermo termina 0-1!

90′ – Giallo per Finotto, poi vengono assegnati sei minuti di recupero

87′ – Gli ultimi cambi dei toscani sono Sekulov e Bouah che prendono il posto di Hasa e Calabrese

86′ – L’ultimo cambio dei rosanero è Giovane per Palumbo

85′ – Pohjanpalo allunga la squadra lanciato in verticale e viene accompagnato addirittura da Bani che arriva al tiro murato da Bleve

79′ – Mister Calabro cambia Torregrossa con Distefano

76′ – Zanon viene lanciato in verticale da Zuelli ma a due passi dalla porta di Joronen calcia alto sopra la traversa

69′ – Rispondono i padroni di casa con il solito Finotto che, in area dei rosa, prima fa tunnel a Magnani e poi viene chiuso dall’uscita di Joronen

68′ – Il Palermo si divora una rete a due passi dalla linea di porta prima con Ceccaroni di testa e poi con Bani, ma la palla esce clamorosamente

66′ – Arrivano anche le prime sostituzioni per la Carrarese. Escono Melegoni e Belloni ed entrano Rubino e Rouhi

64′ – C’è spazio anche per Johnsen nel Palermo, esce Le Douaron

50′ – Inzaghi perde Peda per un infortunio alla caviglia, entra Magnani

Ore 18:21 – Prima del secondo tempo entrano Bereszynski e Segre al posto di Gyasi e Gomes tra i rosanero. Subito dopo comincia la ripresa allo stadio dei Marmi

45′ + 2′ – Termina il primo tempo allo stadio dei Marmi. Le squadre tornano negli spogliatoi sul parziale di uno a zero per i rosanero grazie al gol di Pohjanpalo, ma i padroni di casa hanno avuto diverse occasioni per riaprire il match

45′ + 1′ – Ancora un palo per la Carrarese con Torregrossa. Dopo aver colpito il legno il pallone sbatte sulla schiena di Joronen ma non entra

45′ – Assegnati due minuti di recupero

44′ – Ammonito Torregrossa

41′ – Ci prova Palumbo da fuori area con il mancino, Bleve è attento e para

35′ – Hasa supera Gyasi sulla destra e trova in mezzo all’area avversaria Finotto che prova a mandare la sfera in porta con Joronen già superato! Il tocco dell’attaccante dei toscani, però, colpisce il palo e poi Augello spazza via la sfera

29′ – Risponde la Carrarese, ancora in contropiede e ancora con Finotto che arriva alla conclusione precisa respinta da Joronen

19′ – GOL DEL PALERMO! Le Douaron appoggia per Pohjanpalo che si inserisce benissimo in area avversaria e con il destro batte Bleve siglando il suo 20esimo gol in questa Serie B!

10′ – Il match prosegue con una fase di studio da parte di entrambe le compagini

1′ – Subito vicino al gol la Carrarese con Finotto che sfiora il palo al termine di un contropiede

Ore 17:16 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia la gara allo stadio dei Marmi!

Ore 17:13 – Carrarese e Palermo fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del fischio iniziale

Ore 17:00 – I calciatori tornano negli spogliatoi, calcio d’inizio tra quindici minuti

Ore 16.35 – Squadre in campo per il riscaldamento