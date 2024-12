Carrarese-Palermo, match inedito in Serie B: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Sarà un match inedito quello tra Carrarese e Palermo. A partire dalle 15.00 di oggi, allo Stadio dei Marmi di Carrara, le due squadre si affronteranno nell’incontro valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B e saranno una di fronte all’altra per la prima volta nella loro storia. Obiettivi e ambizioni diverse che metteranno in palio tre punti importanti sul manto erboso in sintetico dell’impianto sportivo dei toscani.

I padroni di casa, guidati da Antonio Calabro, sono tornati nel campionato cadetto dopo 76 anni di assenza in seguito alla vittoria nella finale playoff di Serie C della passata stagione. Attualmente i giallazzurri sono sedicesimi in classifica a quota 16 lunghezze ottenute. Nelle ultime cinque gare, inoltre, il loro bottino è di un successo (contro il Pisa), due pareggi e due sconfitte.

I rosanero, impegnati nuovamente su un campo sintetico dopo l’impegno contro la Juve Stabia (vinto 3-1), sono reduci dalla vittoria casalinga ai danni dello Spezia. Un successo che richiede continuità di risultati per ritrovare le zone di vertice della graduatoria: la squadra del capoluogo siciliano è all’ottavo posto con 21 punti (gli stessi del Bari). Lo score degli ultimi cinque incontri è di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta.

Carrarese-Palermo: le probabili formazioni

Mister Calabro schiera i suoi con un 3-4-2-1, che a volte può anche diventare un 3-5-2. Sulla linea mediana Bouah dovrebbe partire titolare a discapito di Zanon, mentre in attacco spazio dal primo minuti a Cerri come terminale offensivo.

Il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi presenta poche novità nel suo 4-3-3. Confermato il pacchetto arretrato, così come la linea mediana. L’unico ballottaggio potrebbe essere, come al solito, tra Verre e Gomes, con il primo favorito. Resta invariato il tridente d’attacco.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Bouah, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Cherubini, Shpendi; Cerri.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Ranocchia, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco.