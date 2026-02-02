Carro di Carnevale cede e cade sulla folla: tre feriti, tra cui una bambina

Il sindaco ha disposto lo stop di tutti gli eventi in programma

Un incidente ha interrotto la sfilata del Carnevale a Sarno, nel Salernitano, dove tre persone, tra cui una bambina, sono rimaste ferite dopo il cedimento di una parte di un carro allegorico finita tra il pubblico.

L’episodio si è verificato nella mattinata di domenica 1 febbraio, mentre il corteo stava attraversando le strade cittadine. In base alle prime verifiche, un elemento dell’ultimo carro avrebbe ceduto improvvisamente.

Carro cede al Carnevale di Sarno, il sindaco stoppa gli eventi

Uno spettatore, colpito dal materiale caduto, avrebbe perso l’equilibrio travolgendo la bambina. A seguito dell’accaduto, l’amministrazione comunale ha disposto lo stop immediato degli eventi in programma.

“A seguito del grave incidente verificatosi nella mattinata odierna durante la sfilata del Carnevale Sarnese su corso Vittorio Emanuele, che ha coinvolto una bambina e due uomini, ho disposto l’immediata sospensione di tutte le manifestazioni del carnevale previste per la giornata di oggi”, ha scritto il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, in un post pubblicato sui social.

“Mi sono recato personalmente in ospedale”

“La decisione è stata assunta al fine di accertare innanzitutto la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dell’incidente”, ha aggiunto. Il primo cittadino ha inoltre riferito di essersi recato in ospedale per verificare direttamente le condizioni dei feriti.

“Mi sono recato personalmente presso il presidio ospedaliero per accertarmi delle condizioni della bambina e degli uomini rimasti coinvolti nell’incidente. Ringrazio il personale sanitario per la tempestività e la professionalità dimostrate. Sono in continuo contatto con i medici per essere aggiornato sull’evoluzione delle condizioni di salute dí tutti”, ha dichiarato.

Il richiamo alla sicurezza del primo cittadino

Nel suo intervento, Squillante ha sottolineato la necessità di una revisione approfondita delle modalità organizzative della manifestazione: “Quanto accaduto impone a me come sindaco, all’intera amministrazione, all’associazione Carnevale Sarnese e a tutte le altre associazioni coinvolte nel carnevale una valutazione rigorosa e responsabile”.

“L’Amministrazione comunale ribadisce che la tutela dell’incolumità pubblica, dell’ordine cittadino costituiscono priorità assolute. Il Carnevale Sarnese resta un patrimonio della città, ma potrà svolgersi solo nel rispetto rigoroso delle regole e degli standard di sicurezza previsti”, ha concluso.

