Catania 2028, oltre cento idee per la Capitale Italiana della Cultura

Boom di proposte per la “Call for ideas”

CATANIA – Sono più di cento le proposte progettuali arrivate al Comune di Catania in meno di un mese, in risposta alla “Call for ideas” lanciata per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. Lo rende noto il Comune, in una nota in cui parla di “desiderio concreto di partecipazione e costruzione di un nuovo orizzonte culturale, condiviso, nel quale la cultura entra in tutta la Città e valorizza le diverse sensibilità che operano sul territorio”.

Un percorso condiviso

Il Comune ha ringraziato pubblicamente tutti coloro che hanno partecipato, sottolineando che ogni proposta rappresenta non solo un apporto quantitativo ma soprattutto qualitativo.

Il sindaco Enrico Trantino, che ha trattenuto per sé la delega alla Cultura, ha sottolineato come il lavoro sul dossier di candidatura si fondi proprio sulla partecipazione diffusa e sul confronto aperto. “Le idee raccolte – ha dichiarato – saranno elaborate secondo principi di qualità progettuale e visione strategica”.

Verso la presentazione del dossier

La prossima tappa sarà il 25 settembre, scadenza indicata dal bando del Ministero della Cultura per la consegna dei dossier ufficiali. Nel frattempo, il Comune continuerà a coinvolgere tutti gli attori istituzionali e imprenditoriali, con l’obiettivo di rafforzare il progetto e qualificare ulteriormente la candidatura. “La candidatura di Catania – ha concluso il sindaco – è già oggi un progetto dell’intera città”.