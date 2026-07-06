L'operazione della polizia

CATANIA – Aggressione alla moglie, colpita ripetutamente davanti ai quattro figli minori: un cittadino straniero di 50 anni è stato arrestato dalla polizia a Catania, in flagranza di reato. Gli agenti – riferisce la Questura – sono stati allertati dalla vittima, che era riuscita a divincolarsi dal marito. La pattuglia arrivata sul posto l’ha trovata ancora impaurita e dolorante per gli schiaffi, mentre l’uomo si trovava in stato di ebbrezza. In ospedale, la donna è stata medicata per via dei forti dolori all’orecchio.

Per due volte nel giro di poche ore, il marito l’avrebbe picchiata davanti ai figli piccoli. E non si sarebbe trattato di un caso isolato, perché sono stati riferiti ripetuti episodi di violenze e minacce nel corso degli anni. Per paura di subire ritorsioni e temendo per l’incolumità sua e dei suoi figli, fino a quel momento, la donna non avrebbe trovato la forza di denunciare.

I poliziotti hanno acquisito le immagini delle videocamere, da cui è stata ricostruita la violenza, perpetrata alla presenza dei figli. Le registrazioni hanno reso possibile l’arresto dell’uomo per lesioni personali e la sua segnalazione all’autorità giudiziaria per maltrattamenti in famiglia. Sarà giudicato per direttissima.