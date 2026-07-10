 Catania, al via la nuova stagione: domani il raduno e il poi il ritiro
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Visite mediche, test atletici e preparazione in vista della Coppa Italia
calcio - serie c
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CATANIA – Parte ufficialmente la stagione 2026-2027 del Catania. Il club rossazzurro ha comunicato che calciatori e staff tecnico della prima squadra si raduneranno venerdì 10 luglio nella sede della società. Da venerdì e fino al 12 luglio i giocatori saranno impegnati nelle visite mediche e nei test atletici che precederanno l’inizio della preparazione estiva.

Il ritiro del Catania Fc

La prima fase del ritiro pre-campionato si svolgerà allo stadio “Angelo Massimino” da lunedì 13 a domenica 26 luglio. Successivamente la squadra si trasferirà a Norcia, dove proseguirà la preparazione fino alla vigilia della sfida contro il Vicenza, in programma sabato 8 agosto alle ore 20.

La gara, che aprirà ufficialmente la stagione agonistica del Catania, sarà valida per il turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027.

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