Catania, al via la nuova stagione: domani il raduno e il poi il ritiro

Visite mediche, test atletici e preparazione in vista della Coppa Italia

CATANIA – Parte ufficialmente la stagione 2026-2027 del Catania. Il club rossazzurro ha comunicato che calciatori e staff tecnico della prima squadra si raduneranno venerdì 10 luglio nella sede della società. Da venerdì e fino al 12 luglio i giocatori saranno impegnati nelle visite mediche e nei test atletici che precederanno l’inizio della preparazione estiva.

Il ritiro del Catania Fc

La prima fase del ritiro pre-campionato si svolgerà allo stadio “Angelo Massimino” da lunedì 13 a domenica 26 luglio. Successivamente la squadra si trasferirà a Norcia, dove proseguirà la preparazione fino alla vigilia della sfida contro il Vicenza, in programma sabato 8 agosto alle ore 20.

La gara, che aprirà ufficialmente la stagione agonistica del Catania, sarà valida per il turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027.