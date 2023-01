Anche a Carnevale Alberto Poiatti interpreta la tradizione pastaia siciliana

Il primo di famiglia che nasce 100% dai migliori grani duri siciliani

Non è Carnevale, senza portare in tavola un buon piatto di Pasta Alberto Poiatti ”Cinque buchi”, capace com’è, per il suo formato e la sua callosità, di catturare al suo interno il sapore del ragù tipico della festa più divertente ed esagerata dell’anno.

Questi maccheroni, dal buco centrale più grosso e da quattro laterali più piccoli, hanno un’origine incerta. Una curiosa leggenda narra che nasca dall’errore di un pastaio catanese, che, in occasione dei festeggiamenti per Sant’Agata, preparò dei maccheroni per una nobile famiglia catanese, sbagliandone le dimensioni, e che, per rimediare, unì tra loro i maccheroni, dando origine così a una pasta a cinque buchi. Pur essendo nata in onore della Patrona di Catania, che si festeggia il 5 febbraio, la pasta fu da allora dedicata al Carnevale e divenne la portata più rappresentativa del martedì e del giovedì grasso in Sicilia, soprattutto nell’area catanese. In realtà, però, è più ragionevole collegare la pasta “Cinque buchi”, per la grandezza esagerata del suo formato, alla tipica esagerazione della festa del Carnevale. Altrettanto esagerato, infatti, ma buono da leccarsi i baffi, è il ragù di maiale con cui viene condita, che viene preparato con costate, puntine di maiale e salsiccia.

L’intera e variegata gamma della Pasta Alberto Poiatti, oltre che per la scelta di grani 100% siciliani, si distingue per le sue caratteristiche qualitative, che derivano da una metodologia di produzione accurata e rispettosa dei canoni pastai tradizionali. Le semole sono impastate sottovuoto e usando acqua delle pure sorgenti etnee, l’essiccazione è lenta e graduale.

Il risultato è una pasta dalla bontà superiore, “che esprime – ci racconta Domenico Poiatti – il meglio della tradizione pastaia regionale. Oggi, con il marchio Alberto Poiatti, produciamo un gran numero di formati e grazie anche ai controlli di qualità effettuati dal laboratorio interno e alla sapiente miscela di grani siciliani, la pasta Alberto Poiatti soddisfa le esigenze dei consumatori più attenti al gusto e alla genuinità” .

Ma non è tutto qui, quello che accade a Santa Venerina, dove si trova lo stabilimento Alberto Poiatti. Oltre alla Pasta Alberto Poiatti, l’azienda produce la Pasta Etna, dalla qualità pregiata, e ha in catalogo prodotti come il cous cous, la semola, la farina, e una serie di condimenti che sembrano fatti apposta per le sue paste: dalla Salsa di pomodorino ciliegino alla Passata rustica con basilico, dalla Passata di pomodoro ai Pomodori pelati in succo di pomodoro.

Primogenito di un’antica famiglia di pastai, Alberto Poiatti è un autentico interprete della tradizione pastaia etnea sin da quando ha rilevato un pastificio di Riposto esistente già dal 1926. La tradizione agroalimentare etnea, la vocazione alla genuinità, il rispetto per l’ambiente e per la cultura della sua gente hanno sempre guidato le scelte e le decisioni dell’azienda, che si trova in un territorio che confina con il Parco dell’Etna, dove i risultati del connubio tra tradizione, innovazione ed esperienza sono confluiti in prodotti di elevato standard qualitativo. La vitalità di quest’azienda pastaia siciliana, l’efficacia delle sue strategie di diversificazione e di rinnovamento, contribuiscono a fare di Alberto Poiatti un marchio che interpreta al meglio la sicilianità ed è apprezzato da un numero sempre più consistente di consumatori.