Catania, arrestato presunto corriere della droga con 4 kg di marijuana nel cofano

SCORDIA (CATANIA) – I Carabinieri della Stazione di Scordia hanno arrestato in flagranza un 55enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. L’uomo, descritto come già noto alle forze dell’ordine, è stato catturato lungo la provinciale 28/1, che collega Scordia a Militello Val di Catania.

Il servizio

I militari stavano svolgendo un servizio di controllo anche per prevenire gli incidenti che sono avvenuti nella zona. Ma nel corso del servizio, attorno alle 14 di ieri, hanno notato un automobilista che avrebbe tentato di cambiare strada dopo averli visti. Questo li ha indotti a intervenire e avvicinarsi.

Arresti domiciliari

Lui da subito si sarebbe mostrato nervoso. E il controllo ha premiato l’intuizione degli investigatori: nel cofano era nascosto un borsone sportivo contenente otto buste di polietilene sottovuoto contenenti quasi 4 chili di marijuana già essiccata e pronta per essere divisa in dosi e venduta. L’uomo è stato posto ai domiciliari.