Catania, arsenale in un garage: kalashnikov, pistole e droga

Blitz della Squadra mobile nel quartiere Barriera-Canalicchio.

CATANIA – Un vero e proprio arsenale è stato scoperto dalla polizia all’interno di un garage di un complesso residenziale in via del Bosco, nel quartiere Barriera-Canalicchio.

Il ritrovamento è avvenuto nel corso di una perquisizione eseguita dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Catania, con il supporto di un’unità cinofila antidroga.

Nel box gli investigatori hanno sequestrato circa 200 grammi di marijuana, un fucile d’assalto Kalashnikov, un fucile con canna artigianale, una mitraglietta e sei pistole, tra cui una cosiddetta “penna-pistola”. Rinvenuti anche numerosi tipi di munizioni.

Oltre alle armi e alla droga, la polizia ha trovato tre scooter risultati rubati e due motori di motociclo di sospetta provenienza. Al termine dei rilievi eseguiti dalla polizia scientifica, tutto il materiale è stato sequestrato.

Sono in corso le indagini della Squadra mobile per individuare chi avesse la disponibilità del garage e ricostruire la provenienza delle armi e degli altri materiali rinvenuti.