Catania avanti pianissimo, con l’Audace Cerignola è solo 0-0

I rossoazzurri non sfondano al cospetto di una formazione ospite ben organizzata

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Delusione rossazzurra! Il Catania spreca ancora punti della sua dotazione casalinga facendosi imporre un “comodo” 0-0 dal volenteroso Audace Cerignola che rischia poco o nulla nell’arco dei novanta minuti. Poco incisiva la formazione rossazzurra in fase offensiva con il portiere ospite che non si è neanche sporcato i guantoni.

A differenza di Adamonis che, nella fase centrale della ripresa, ha evitato il peggio su alcune conclusioni pugliesi. Inevitabile qualche fischio al triplice fischio finale dell’arbitro Zanotti.

Nel primo tempo il Catania non lesina impegno nel tentativo di sbloccare il risultato ma, sostanzialmente, il portiere ospite Saracco non deve compiere alcun intervento decisivo. Sono, invece, i rossazzurri a peccare di precisione e tempismo, soprattutto quando Raimo fallisce una comoda deviazione da due passi sull’imbeccata di Jimenez.

Stoppa, invece, non sfrutta a dovere un bellissimo lancio di D’Andrea e… dopo essersi liberato dalla marcatura del suo diretto avversario… scaraventa il pallone oltre la traversa. Sturaro è costretto a lasciare il posto a Verna dopo essere stato toccato duro da un avversario. Quaini ci prova in un paio di circostanze ma senza inquadrare lo specchio della porta. Il Cerignola manovra bene sino alla trequarti ma non impensierisce più di tanto la munita retroguardia etnea.

Nella ripresa le opportunità migliori le crea la squadra dell’ex Peppe Raffaele mentre il Catania, nonostante i cambi effettuati da mister Toscano (compreso un evanescente Inglese!) non sortiscono l’effetto sperato. Il risultato ad occhiali, dunque, fotografa alla perfezione l’andamento del match. I rossazzurri, sembrati un po’ giù di corda, affronteranno il Monopoli domenica prossima… sempre sul magnifico green del “Massimino”.

Tabellino

CATANIA – AUDACE CERIGNOLA 0-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Adamonis, Castellini (k), Di Gennaro, Anastasio, Raimo (dal 16°s.t. Guglielmotti), Sturaro (dal 20°p.t. Verna), Quaini, Lunetta (dal 34°s.t. Carpani), Jimenez (dal 1°s.t. Celli), Stoppa (dal 16°s.t. Inglese), D’Andrea.

A disposizione: Torrisi, Butano, Gega, Allegra, Forti, Ciniero, Luperini, Montalto.

Allenatore: Mimmo Toscano.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) – Sarracco, Visentin, Gonnelli, Velasquez, Coccia, Paolucci (dall’11°s.t. Parigini), Capomaggio (k), Tascone, Russo (dal 44°s.t. Tentardini), Faggioli (dal 1°s.t. Ruggiero), Salvemini.

A disposizione: Greco, Fares, Martinelli, Romano, Carrozza, Sainz-Maza, Ianzano, Lorusso, Iurilli, Gagliano, Di Dio.

Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini.

Assistenti: Davide Santarosa (Pordenone) e Matteo Gentile (Isernia).

Quarto ufficiale: Fabrizio Ramondino (Palermo).

Note: prima dell’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Christian Argurio recentemente scomparso.

Indisponibili: Bethers, Di Tacchio, Ierardi, De Rose, Popovic (CT).

Ammoniti: Visentin (AC); Anastasio (CT); Faggioli (AC); Quaini (CT); Guglielmotti (CT).

Spettatori: 17.153

Cronaca

Primo tempo (0-0)

4° Tascone ci prova da lontano: fuori;

7° Quaini riprende una respinta della difesa ospite ma conclude fuori;

10° occasione Catania: gran lancio di D’Andrea per Stoppa che manca il bersaglio dopo essersi liberato dell’avversario diretto!

16° punizione dal limite per fallo su Stoppa: la conclusuine di Anastasio sbatte sulla barriera pugliese;

20° nel Catania, l’infortunato Sturaro lascia il posto a Verna;

22° Catania vicino al gol: volata di Jimenez che mette in messo per l’accorrente Raimo che svirgola a due passi dalla porta; sul prosieguo dell’azione… staffilata di Quaini deviata in corner da un difensore;

28° punizione dal limite di Paolucci: sulla barriera;

29° girata alta di Salvemini;

37° il Catania reclama inutilmente il penalty sulla presunta trattenuta ai danni di D’Andrea servito, in piena area, da Castellini;

42° conclusione velleitaria di Capomaggio: parata facile;

44° sul cross radente di Jimenez… Verna anticipato al momento della deviazione in porta;

45° Stoppa sbaglia il passaggio decisivo;

45° concessi 3 minuti di recupero;

46° conclusione di Quaini di poco alta;

48° il Catania non riesce a sfondare; il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo (0-0)

1° nel Catania, Celli subentra a Jimenz; nel Cerignola, Ruggiero prende il posto di Faggioli;

Sempre al 1′, Paolucci ci prova dalla distanza: alto;

4° Ruggiero conclude a lato dalla distanza;

6° Salvemini reclama per il presunto intervento ai suoi danni di Anastasio ma l’arbitro fa proseguire; poi Ruggiero tira alto;

10° sul cross dalla bandierina… Di Gennaro manda alto di testa;

11° nel Cerignola Paolucci lascia il posto a Parigini;

16° nel Catania, Inglese e Gugliemotti sostituiscono e Stoppa e Raimo;

20° ingenuità di Castellini con Parigini che per poco non ne approfitta!

25° conclusione pericolosa di Salvemini che Adamonis è bravo a deviare in corner;

26° gran tiro di Russo che Adamonis respinge affannosamente in tuffo;

28° buona opportunità per Verna che, dal limite, calcia altissimo;

30° Salvemini sfiora il palo con un tiro dalla distanza;

31° colpo di testa di Inglese deviato in corner da un avversario;

34° nel Catania, Carpani subentra a Lunetta;

35° colpo di testa di Inglese: alto;

43° sulla corta respinta avversaria… Quaini spedisce il pallone alle stelle;

44° nel Cerignola, Russo lascia il posto a Tentardini;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° finisce 0-0!

[Foto Catania Fc]