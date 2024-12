Il Catania cala il poker, 4-0: il Sorrento cade sotto i colpi di Inglese

Tripletta del centravanti etneo e boccata d'ossigeno per gli uomini di Toscano

CATANIA – Il Catania batte il Sorrento 4-0. Basta già questo come titolo. In una partita scorbutica e non bella dove il risultato è il frutto di una incisività maggiore dimostrata, nel secondo tempo, dagli uomini di Toscano.

Catania-Sorrento 4-0

Inglese a parte (autore di una tripletta d’autore), una menzione a parte la merita Matteo Stoppa. Ha avuto il merito di salire in cattedra nel momento più delicato della partita. Ha trovato la quinta marcatura nelle ultime sette partite: non prima di avere servito un assist pennellato, su calcio da fermo, per l’incornata di Roberto Inglese che ha sbloccato il match. Centravanti etneo che, prima a ridosso del novantesimo e poi due minuti dopo, ha infilato tris e poker (dieci reti per lui in stagione).

Per il resto, in uno stadio Massimino che fino alla rete del vantaggio stava (giustamente) mugugnando, quelli centrati contro la formazione campana sono tre punti pesantissimi. E, a ben vedere, non tanto per la classifica. Quanto per una iniezione di morale che serve perlomeno a scacciare i fantasmi di un gruppo che non riesce ancora a dimostrare di essere definitivamente squadra. C’è ancora tempo. Ma non molto tempo.

La pausa natalizia servirà quantomeno a riordinare le idee. Quelle tattico-tecnico (ed il mercato del mese prossimo non sarà la panacea di tutti i mali) e anche dirigenziali (nella settimana che ha ufficializzato la ferita sanguinante di un bilancio in perdita con numeri importanti).

Ma questa sera si prova a guardare il bicchiere mezzo pieno. Risultato a parte, segnaliamo due note positive (quella negativa sarebbe l’ennesimo infortunio di Sturaro). Il bel debutto del sedicenne Butano che seppur non sia stato chiamato agli straordinari (e deve anzi ringraziare la traversa su quel pallone di Todisco quando si era ancora sullo 0-0) ha certamente dimostrato una personalità che è già un bigliettino da visita importante per il suo percorso tra i professionisti. La seconda, è l’avere sovvertito la cabala: il Catania torna a battere il Sorrento a distanza di 50 anni. Per stasera può andare bene così.

Tabellino

CATANIA (3-4-2-1): Butano, Castellini (93′ Forti), Quaini, Gega, Carpani (45′ Raimo), De Rose, Sturaro (41′ D’Andrea), Anastasio (57′ Lunetta), Jimenez, Stoppa (93′ Allegra), Inglese. All.: Toscano.

A disp.: D’Agata, Ierardi, Verna, Montalto.

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo, Todisco, Di Somma, Blondett, Carotenuto, Cangianiello, De Francesco (80′ Palella), Cuccurullo (75′ Vitiello), Colangiuli (60′ Guadagni), Musso (80′ Polidori), Bolsius (80′ Scala).

A disp.: Albertazzi, Harrasser, Cadili, Fusco, Panico, Riccardi, Russo. All.: Barillari.

ARBITRO: Mastrodomenico della sezione di Matera.

MARCATORI: 73′ Inglese, 77′ Stoppa, 87′ Inglese, 92′ Inglese.

AMMONITI: Blondett, Gega, De Francesco, Cangianiello, Scala.

[Foto Catania Fc]