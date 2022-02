Cordolo in viale Libertà, scatta la protesta

La manifestazione in seguito alla decisione dell'amministrazione comunale per delimitare il passaggio dei bus

CATANIA – Gli operatori e i negozianti di viale Libertà protestano contro la decisione dell’amministrazione comunale di collocare dei cordoli sulle corsie per delimitare il passaggio dei bus.

A causa di questa decisione, sostengono gli operatori, diventa impossibile effettuare il carico/scarico merci e la sosta temporanea come avveniva in precedenza. A questo si aggiunge che gli alberi, a ridosso della corsia preferenziale non sono oggetto di potatura già da tempo, tanto che un autobus di passaggio ha agganciato alcune fronde strappandole dagli arbusti.

La protesta, si legge in un comunicato, si concretizzerà oggi pomeriggio alle 15.30 nella sede Assoesercenti – Unimpresa di via Ronchi, 6 a Catania.