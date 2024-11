Catania, così non va. Brutta caduta a Crotone: 3-2 per i padroni di casa

I rossazzurri scompaiono dal campo nella prima parte di gara

CATANIA – Quasi catastrofe Catania a Crotone. I rossazzurri scompaiono dal campo nella prima parte di gara. Incassando tre reti ed un palo dopo gli incoraggianti minuti iniziali in cui la formazione di Toscano sembrava propositiva sfiorando il gol con Lunetta.

Invece, al primo affondo, i pitagorici sbloccano il risultato grazie ad una “papera” di Adamonis che si fa sorprendere da Silva sul primo palo. La conclusione dello sgusciante attaccante calabro passa sotto le gambe dell’estremo difensore etneo e cambia volto al match.

Passano pochi minuti e lo stesso Silva ci riprova con Adamonis che conferma la sua serata “no” lasciandosi sfuggire il pallone che sguscia poi sul palo. Il Catania è frastornato ed evanescente in fase offensiva e Gomez firma il raddoppio con un gran diagonale dal limite che si spegne nell’angolino basso.

La reazione

La reazione rossazzurra è utopia e Giron mette in cassaforte il risultato con un’astuta punizione che coglie impreparato, una volta di più, Adamonis. Nella circostanza non è da escludere un ultimo tocco sottomisura di Tumminello. Partita dunque chiusa già nel primo tempo.

Nella ripresa, mister Toscano prova a scuotere i suoi inserendo Montalto al posto di Quaini nel tentativo di conferire maggiore peso all’attacco ed il numero 32 spreca subito mandando il pallone alto di testa. Poi entra anche Stoppa ed i rossazzurri cambiano marcia.

Proprio il nuovo entrato riaccende una speranza rimasta tale spedendo il pallone in rete da centro area. Il Catania, a questo punto, crede nella possibile rimonta anche perché lo stesso Stoppa crea i presupposti per il secondo gol… calciando una punizione che Giron e D’Alterio non riescono a neutralizzare col pallone che scivola in rete.

Arrembaggio finale

Arrembaggio finale degli etnei che vanno vicini al clamoroso pareggio quando un cross filtrante di Jimenez viene solo sfiorato da un paio di rossazzurri ad un passo dalla linea di porta. I sei minuti di recupero non cambiano più il risultato col Crotone che festeggia ed il Catania che certifica un’evidente crisi di risultati ed il palese ritardo in classifica. Il match di venerdì, al “Massimino” contro il Trapani, sarà più che mai decisivo per il futuro del Catania in questa stagione.

Tabellino

CROTONE – CATANIA 3-2

CROTONE (4-2-3-1) – D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale (dal 31°p.t. Armini), Giron, Schirò, Gallo (dal 26°s.t. Barberis), Oviszach (dal 26°s.t. Vitale), Tumminello (dal 40° Cantisani), Silva (dal 40°s.t. Chiarella), Gomez (k).

A disposizione: Martino, Sala, Stronati, Kolaj, Rojas, Groppelli, D’Aprile, Spina, Rispoli, Kostadinov.

Allenatore: Emilio Longo.

CATANIA F.C. (3-5-2) – Adamonis, Ierardi (dal 40°s.t. Carpani), Di Gennaro, Castellini (k), Guglielmotti (dal 21°s.t. Raimo), Quaini (dal 1°s.t. Montalto), Verna, Anastasio, Jimenez, Lunetta (dal 14°s.t. Stoppa), Inglese (dal 21°s.t. D’Andrea).

A disposizione: Bethers, D’Agata, De Rose, Gega, Forti.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma.

Assistenti: Marco Sicurello (Seregno) eAndrea Pasqualetto (Aprilia).

Quarto uomo: Fabio Rosario Luongo (Napoli).

Reti: 8°p.t. Silva (CRO); 23°p.t. Gomez (CRO); 38°p.t. Giron (CRO); 27°s.t. Stoppa (CT); 34°s.t. Stoppa (CT).

Indisponibili: Sturaro, Di Tacchio, Celli, Luperini (CT).

Diffidati: Cargnelutti, Di Pasquale, Gallo, Guerini, Silva (CRO); Anastasio (CT).

Ammoniti: Quaini (CT); Di Pasquale (CRO); Di Gennaro (CT); D’Alterio /CRO).

Cronaca

Primo tempo (3-0)

1° Ierardi ci prova dalla distanza: alto;

5° Catania vicino al gol: sul fendente di Guglielmotti… Lunetta devia fuori da due passi!

8° Crotone in vantaggio: Silva scivola via sulla destra, supera Castellini ed infila il distratto Adamonis… sorpreso sul primo palo: 1-0 !

15° Crotone vicino al clamoroso raddoppio: Adamonis si lascia sfuggire una velleitaria conclusione di Silva con il pallone che finisce sulla parte bassa del palo e poi tra le braccia dello stesso imbambolato portiere rossazzurro!

18° tiro alto di Gomez;

23° raddoppio del Crotone: dopo un’azione manovrata… Gomez lascia partire un gran rasoterra che si spegne nell’angolino alla destra di Adamonis vanamente proteso in tuffo: 2-0 !

31° nel Crotone, Armini sostituisce Di Pasquale;

38° terzo gol del Crotone: Giron trova il pertugio giusto direttamente su punizione laterale (con una probabile deviazione sottomisura di Tumminello) Anche stavolta Adamonis sta a guadare: 3-0 !

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° va in archivio un primo tempo da dimenticare per il Catania, sotto di tre gol.

Secondo tempo (3-2)

1° nel Catania, Montalto subentra a Quaini;

2° Montalto manda il pallone alto di testa;

11° Jimenez salta un paio di avversari e poi conclude a lato di poco;

12° conclusione alta di Tumminello;

13° Inglese serve Lunetta la cui conclusione, da buona posizione, si spegne sull’esterno della rete;

14° nel Catania, l’acciaccato Lunetta lascia il posto a Stoppa;

20° gran tiro di Giron: Adamonis respinge in tuffo;

21° nel Catania, D’Andrea e Raimo sostituiscono Inglese e Guglielmotti;

26° nel Crotone, Vitale e Barberis prendono il posto di Oviszach e Gallo;

27° il Catania accorcia le distanze: Stoppa, da centro area, indirizza il pallone all’incrocio dei pali: 3-1 !

34° segna ancora il Catania: sulla punizione “tagliata” di Stoppa… Giron non riesce ad evitare che il pallone finisca in rete: 3-2 !

38° D’Alterio nega a Montalto il possibile pareggio con una gran respinta in tuffo sulla girata dell’attaccante rossazzurro;

39° colpo di testa di Montalto che sibila a lato;

40° nel Crotone, Cantisani e Chiarella sostituiscono Tumminello e Silva;

40° nel Catania, Carpani subentra a Ierardi;

43° il Catania protesta inutilmente per un presunto fallo di mani in area crotonese;

45° concessi 6 minuti di recupero;

48° tiro-cross di Jimenz ma nessuno arriva alla deviazione;

48° D’Alterio sbaglia l’uscita ma nessuno ne approfitta;

51° vince il Crotone!