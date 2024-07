Catania e i cumuli di rifiuti: minacce ai lavoratori del servizio raccolta

Un autocompattatore bloccato in pieno centro storico

CATANIA – “Cumuli di spazzatura nelle strade di Catania e cittadini esasperati. A farne le spese i lavoratori del servizio di Igiene ambientale, ripetutamente minacciati in questi giorni durante il servizio in alcuni quartieri popolari. Persino nell’autoparco del consorzio Gema, in via Crocifisso, operai a rischio”.

Lo denunciano i segretari generali di Uil e UilTrasporti Catania, Enza Meli e Salvo Bonaventura, che affermano: “Non accettiamo che i lavoratori facciano da capro espiatorio di una situazione resa ancora più difficile dalla recente pioggia nera di sabbia vulcanica.

Oggi, per ultimo, un autocompattatore è stato bloccato nel cuore del centro storico da abitanti della zona che chiedevano il ritiro della indifferenziata in un giorno non previsto in calendario. Rivendichiamo sicurezza e pretendiamo soluzioni, mentre temiamo un’escalation degli episodi di intimidazione e violenza”.

“Continuiamo a ricevere – aggiungono i due esponenti di Uil e UilTrasporti – segnalazioni preoccupate e preoccupanti da operatori della Nettezza urbana, ai quali non solo esprimiamo solidarietà ma offriamo anche concreta assistenza sindacale e legale.

Merita sempre rispetto chi lavora, ancor più chi è costretto a farlo in condizioni rese impossibili dall’ormai ricorrente sommarsi di emergenze su emergenze. Chiediamo risposte dalle istituzioni. Sia garantito nell’immediato questo servizio essenziale e realizzati, finalmente, progetti di cui si fa un gran parlare da decenni. Null’altro che parlare!”.