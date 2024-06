Catania, violano il Dacur: quattro parcheggiatori abusivi denunciati

Gli uomini erano destinatari di Divieto di accesso ad aree urbane

CATANIA – Quattro parcheggiatori abusivi sono stati denunciati dai carabinieri che li hanno sorpresi al lavoro nelle vie del centro storico Tra piazza San Placido e via Dusmet. Un equipaggio ha sorpreso un 43enne ed un 22enne nei cui confronti era stato emesso un Dacur In Piazza Federico II di Svevia.

I militari hanno poi sorpreso altri un 43enne che era stato già denunciato per esercizio abusivo della professione di parcheggiatore e un 39enne già destinatario di un divieto di accedere a quella piazza ed alle aree circostanti. Per tutti e quattro è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per violazione Dacur.

Gli altri controlli

A conclusione del servizio straordinario di controllo, i Carabinieri hanno inoltre fermato complessivamente circa 20 veicoli e identificato oltre 50 persone, elevando 23 sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 20mila euro per quelle violazioni considerate più pericolose come la mancanza di copertura assicurativa e la guida senza l’uso di cintura e casco, sequestrando nove veicoli.