Catania, D’Agostino (FI): “Buone notizie su porto e aeroporto”

L'intervento dopo il via libera alla privatizzazione dello scalo

CATANIA – “In una settimana due svolte attese da anni. Pochi giorni fa il Consiglio comunale di Catania ha dato il via libera al progetto di ampliamento del Porto, ieri l’Assemblea dei soci di Sac ha ufficialmente avviato l’iter di privatizzazione della gestione degli aeroporti Vincenzo Bellini di Catania e Pio La Torre di Comiso”. Lo afferma il deputato regionale di Fi, Nicola D’Agostino, sottolineando che “i benefici economici e sociali sono evidenti e necessari”.

“Le idee proposte da Di Sarcina sul porto sono dirimenti e fondamentali – prosegue – e per questo preoccupano ambienti conservatori della Città, ma non si deve avere paura dei cambiamenti e neppure frenarli in maniera pregiudiziale”.

Il gruppo di Forza Italia

“Bene fa il sindaco Enrico Trantino – aggiunge D’Agostino – ad intestarsi l’azione politica e bene ha fatto il Consiglio ad adottare il provvedimento con chiarezza. Ringrazio il gruppo di Forza Italia che ha fatto la differenza”.

“L’avvio ufficiale della procedura di privatizzazione della gestione dell’aeroporto di Catania era attesa da anni – osserva il deputato di Fi – questo è certamente un fatto politico ed amministrativo di rilievo mondiale: senza il ricorso a finanziamenti privati rimane indietro il territorio e non progredisce lo sviluppo economico commerciale e turistico”.

Il ringraziamento a Schifani

“Complimenti ai vertici Sac, Cda ed assemblea per avere trasmesso un messaggio esterno di coralità davanti ai sempiterni dubbi di chi preferisce l’immobilità. Un ringraziamento al presidente della regione Renato Schifani – conclude – che non fa mai mancare sostegno ed incoraggiamento”.