Catania: denunciato 49enne “specializzato” in furti in abitazione

L'uomo agiva nel quartiere Nesima

CATANIA – La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un 49enne catanese, pregiudicato, ritenuto responsabile di una serie di furti commessi tra la fine di marzo e la metà di aprile nelle pertinenze di alcune abitazioni della zona di Nesima Superiore. L’uomo si era specializzato nel colpire balconi e aree esterne.

Le indagini del Commissariato “Nesima”

Le indagini, condotte rapidamente dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Nesima”, sono partite dalle denunce sporte dalle vittime. Queste si sono presentate separatamente negli uffici del Commissariato, segnalando che in quattro diverse occasioni ignoti si erano introdotti nelle loro abitazioni, asportando da balconi e aree esterne luci decorative, vari accessori da giardino, ma anche costose attrezzature e macchinari per il giardinaggio (come tagliaerba e soffiatori) e per la pulizia (come un’aspirapolvere e un aspira-cenere per stufe a pellet).

Ricevute le denunce, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Nesima hanno avviato le indagini, riscontrando alcune analogie nelle modalità esecutive delle diverse azioni criminali. Questo ha portato a collegare i singoli furti, ritenendoli opera della stessa persona.

Testimonianze e videosorveglianza

I poliziotti hanno condotto gli accertamenti avvalendosi anche della, seppur sommaria, descrizione fisica fornita da un altro residente della zona, che nelle stesse giornate aveva sorpreso un uomo mentre tentava di introdursi nella propria abitazione.

Inoltre, dopo un’approfondita analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno ripreso alcune fasi delle azioni criminose, e grazie alla profonda conoscenza del territorio e della criminalità locale, gli agenti hanno individuato l’autore dei furti, identificandolo nel noto pregiudicato di 49 anni residente nella zona.

L’uomo è stato dunque indagato in stato di libertà per quattro furti aggravati portati a compimento e per un caso di tentato furto, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.