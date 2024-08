Il Catania elimina il Crotone ai rigori (6-5) e va avanti in Coppa

I rossoazzurri passano il turno davanti al proprio pubblico

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Il Catania accede al terzo turno di Coppa Italia di serie C superando a fatica il Crotone al termine di un match deciso solo ad oltranza nei calci di rigore (6-5) resisi necessari dopo il pareggio (1-1) maturato al termine di tempi regolamentari e supplementari.

Poco a nulla da segnalare nel primo tempo con i due portieri rimasti praticamente inoperosi. Qualche conclusione dalla distanza degli ospiti ed una girata debole di Gomez mentre il Catania non arriva mai alla conclusione in porta.

La gara si anima un po’ nella ripresa grazie al gol degli ospiti siglato da Gomez che approfitta di un errore in disimpegno di Sturaro e fulmina Bethers con un gran diagonale mancino. I rossazzurri provano a riorganizzarsi, grazie anche all’innesto di Verna che vivacizza la manovra.

Carpani non arriva per la deviazione da due passi la il numero 11 si riscatta poco dopo quando devia di testa un cross di Bouah dalla destra: sala respinge come può ma Luperini è pronto a spedire nella porta sguarnita la palla dell’1-1. La successiva girandola di sostituzioni non cambia l’inerzia del match che scivola inevitabilmente verso i tempi supplementari.

Nell’extra time il Crotone di fa minaccioso ma Bethers si salva con bravura sui tentativi ospiti. In due circostanze è anche fortunato quando Rojas e Kolaj colpiscono palo e traversa. Ma all’ultimo istante è il Catania ad avere la palla decisiva ma sala si oppone al tentativo del giovane Forti. Inevitabile, quindi, la “lotteria” dei calci di rigore per stabilire la vincente.

Segnano tutti, da una parte e dall’altra, nella prima serie dei tiri dal dischetto. Si va, quindi, ad oltranza: Bethers para il tiro di Spina mentre Di Gennaro spiazza Sala. Il Catania passa il turno ma c’è ancora tanto da lavorare per mister Toscano ed i suoi.

Sabato prossimo sarà già campionato in occasione della prima trasferta stagionale, sul neutro di Potenza contro il Sorrento.

Tabellino

CATANIA – CROTONE 1-1 (al termine dei tempi supplementari)

6 – 5 d.c.r.

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Bethers, Ierardi, Di Gennaro, Castellini (k), Bouah, Sturaro (dal 15°s.t. Verna), Di Tacchio, Anastasio (dal 31°s.t. Quaini), Luperini, Carpani (dall’11°p.t.s. Forti), Popovic (dall’11°s.t.s. D’Emilio).

A disposizione: D’Agata, Allegra, Ciniero.

Allenatore: Mimmo Toscano.

CROTONE(4-2-3-1) – Sala, Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale (dal 1°s.t. D’Aprile), Giron, Di Stefano, Schirò (dal 15°s.t. Gallo), Oviszach (dall’11°p.t.s. Spina), Tumminello (dal 31°s.t. Rojas), Vitale (dall’11°p.t.s. Kolaj), Gomez (k).

A disposizione: D’Alterio, Martino, Guerini, D’Aprile, Groppelli, Stronati, Cantisani, Aprea, Kostadinov, Chiarella.

Allenatore: Emilio Longo.

Arbitro: Alfredo Iannello di Messina.

Assistenti: Salvatore Nicosia (Saronno) e Paolo Cufari (Torino).

Quarto ufficiale: Giuseppe Rispoli (Locri).

Reti: 2°s.t. Gomez (CR); 23°s.t. Luperini (CT);

Note: Serata particolarmente umida e calda. Terreno di gioco in condizioni non ideali.prima del fischio d’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria della madre del presidente del Crotone, Luisa Bifolco.

Ammoniti: Di Gennaro (CT); Ierardi (CT); Rispoli (CR); Gallo (CR);

Spettatori: 10.840

Cronaca

Primo tempo (0-0)

4° sul cross dalla bandierina… Cargnelutti spedisce a lato di contro balzo;

17° gran mischia in area crotonese… azzerata dal fischio dell’arbitro per fallo in attacco;

26° colpo di testa di Carneglutti: fuori;

32° cooling break… vista la serata calda e particolarmente umida;

33°,30 si riprende a giocare;

36° Oviszach ci prova dalla grande distanza: fuori;

44° Gomez si gira bene in mezzo all’area etnea ma conclude debolmente… agevolando la presa di Bethers;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° uno scialbo primo tempo si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo (1-1)

1°s.t. nel Crotone, D’Aprile sostituisce Di Pasquale;

2° Crotone in vantaggio: Sturaro perde palla sulla trequarti e Gomez ne approfitta scagliando un tiro sul quale Bethers nulla può fare: 0-1 !

9° sul cross di Castellini… Carpani non riesce a deviare in porta da due passi!

15° nel Crotone, Gallo rileva Schirò;

15° nel Catania, Verna prende il posto di Sturaro;

18° sull’assist di Bouah… Luperini conclude debolmente in giravolta (forse contrastato fallosamente);

23° pareggio dal Catania: sul cross dalla destra di Bouah… deviazione di testa di Carpani con Sala che non trattiene il pallone sul quale di fionda Luperini che firma l’ 1-1 !

26° cooling break;

27° si riparte;

31° nel Catania, Quaini prende il posto di Anastasio;

31° nel Crotone, Rojas subentra a Tumminello;

34° tiro cross di Rojas che Bethers smanaccia prima che Giron spedisca il pallone alto;

36° ammonito l’allenatore del Catania, Toscano;

38° punizione dal limite calciata da Vitale che non inquadra lo specchio della porta;

41° Bouah manda a lato di testa ma era in off-side;

44° sul cross di Castellini (punizione)… colpo di testa di Popovic che manda il pallone alto sulla traversa;

45° concessi 3 minuti di recupero;

48° finisce 1-1. Si va ai supplementari.

1° tempo Supplementare (1-1)

2° diagonale al volo di Di Tacchio che spedisce il pallone di poco a lato;

6° Bethers blocca a terra l’insidioso diagonale di Vitale;

9° tentativo di Rispoli deviato in corner;

11° Spina e Kolaj prendono il posto di Oviszach e Vitale;

11° nel Catania, Forti rileva Carpani;

15° concesso 1 minuto di recupero;

16° risultato fermo sull’ 1-1 !

2° tempo Supplementare (1-1)

1° palo clamoroso colpito da Rojas sul cross di Giron!

2° risposta immediata del Catania con Quaini che, ben imbeccato da Verna, spreca malamente con un tiro sbilenco;

9° Bethers si distende e sventa la pericolosa conclusone di Gallo;

10° Crotone vicino al nuovo vantaggio: la conclusione a giro di Kolaj si stampa sullo spigolo della traversa con Bethers fuori causa!

11° nel Catania, l’acciaccato Popovic lascia il posto a D’Emilio;

14° occasionissima per il Catania: sul tiro di Forti… Sala non trattiene il pallone che s’impenna ma D’Emilio e Bouah non riescono ad approfittarne da posizione decentrata!

15° concesso 1 minuto di recupero;

16° finisce 1-1: saranno i calci di rigore a decretare la squadra vincente.

Calci di rigore 6-5: la sequenza

Cargnelutti: gol

Castellini: gol

Di Stefano: gol

Luperini: gol

Rojas: gol

Verna: gol

Gomez: gol

Di Tacchio: gol

Kolaj: gol

Quaini: gol

Ad oltranza:

Spina: parato

Di Gennaro: gol

Catania promosso al turno successivo di Coppa Italia.

Crotone eliminato