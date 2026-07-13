Catania FC, al via la campagna abbonamenti 2026/2027

La società lancia "Essere Catania": previste agevolazioni per vecchi abbonati e under 12

CATANIA – Parte martedì 14 luglio alle ore 10 la campagna abbonamenti del Catania FC per la stagione sportiva 2026/2027. La società rossazzurra ha scelto come slogan “Essere Catania”, un richiamo al senso di appartenenza e al legame con la città e con i tifosi.

L’abbonamento comprenderà le 19 gare interne del Catania nel girone C del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/2027. La data di chiusura della campagna sarà comunicata nel mese di settembre.

“Essere Catania, in campo così come negli spogliatoi e negli uffici, significa anzitutto avere piena consapevolezza di un dovere preciso nei confronti della città e dei tifosi rossazzurri: agire sempre con un forte senso di responsabilità, ad ogni livello”, ha spiegato il club nella presentazione della nuova campagna.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti online attraverso il sito TicketOne, ai botteghini dello stadio Angelo Massimino e nei punti vendita della rete TicketOne. Per procedere all’acquisto sarà necessaria la card “We Catania”, acquistabile esclusivamente online. Le card delle passate stagioni resteranno valide.

Per velocizzare le procedure, il modulo di sottoscrizione dovrà essere compilato online prima di recarsi ai punti vendita o ai botteghini. Per l’accesso allo stadio sarà necessario presentare la card originale “We Catania” insieme al segnaposto: non saranno accettate copie sostitutive.

Le fasi della vendita

Dalle ore 10 di martedì 14 luglio alle 23.59 di lunedì 3 agosto sarà attiva la fase di prelazione riservata agli abbonati 2025/2026, che potranno confermare il proprio posto o cambiare settore mantenendo le tariffe agevolate.

Martedì 4 agosto è prevista una sospensione delle vendite.

Dalle ore 10 di mercoledì 5 agosto alle 23.59 di giovedì 6 agosto sarà possibile effettuare il cambio posto riservato esclusivamente agli abbonati della precedente stagione.

La vendita libera scatterà invece dalle ore 10 di venerdì 7 agosto.

Agevolazioni e iniziative speciali

Gli abbonati della stagione 2025/2026 potranno acquistare il nuovo abbonamento a prezzi scontati, sia per la tariffa intera sia per quella ridotta, conservando il posto occupato nella precedente annata.

Il Catania FC ha inoltre previsto un abbonamento dedicato agli under 12: i nati dal primo gennaio 2015 in poi potranno accedere a tutti i settori dello stadio al prezzo unico di 30 euro. Ogni adulto abbonato potrà acquistare fino a due abbonamenti under 12 per lo stesso settore, assumendosi la responsabilità della sorveglianza del minore durante l’evento. Gli abbonamenti riservati ai più giovani saranno acquistabili esclusivamente ai botteghini di piazza Spedini.

Prevista anche la formula “Tribuna d’Onore-Sostenitore”, che includerà un walk about nel pre-gara di una partita scelta dalla società, una maglia autografata dai calciatori della prima squadra e la partecipazione a un evento speciale riservato.

Saranno disponibili inoltre abbonamenti ridotti per donne, under 18 nati dal primo gennaio 2009 in poi e over 65 nati negli anni 1961 e precedenti.

Orari botteghini

I botteghini dello stadio Angelo Massimino, in piazza Spedini, saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9 alle 14. Chiusura prevista per domeniche e festivi.

Per assistenza sarà possibile rivolgersi al servizio clienti TicketOne.

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