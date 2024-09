Catania, Federenergia chiede un incontro e un “piano industriale”

Il segretario della Federazione Pietro Scalia chiede un incontro

CATANIA – La Cisal FederEnergia, preoccupata della situazione di stallo venutasi a determinare in merito alle sorti del Gestore unico SIE , ha chiesto un incontro al Presidente dell’ ATI Catania, Fabio Mancuso, nonché, ai Vertici dei Servizi Idrici Etnei.

La richiesta d’incontro trae origine dalla necessità di definire ruoli e assetti tramite apposito confronto con gli organi di governo nell’ambito della Provincia di Catania.

“Come Sindacato Provinciale di Categoria – afferma il Segretario di Federazione, Pietro Scalia – riteniamo fondamentale l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto per gestire la fase di transizione, cosicché da agevolare il processo di aggregazione delle gestioni esistenti che non può prescindere dalla mancata definizione di un Piano industriale, scaturente dalla ricognizione delle infrastrutture e delle risorse umane che confluiranno nel gestore unico per l’intera Provincia”.

Il tema principale per Scalia e per Lo Schiavo, Responsabile della Confederazione Cisal Catanese, consiste nel garantire appieno il personale in servizio che dovrà essere trasferito nel rispetto delle tutele previste dalla normativa regionale e nazionale, in conformità a criteri da definire.