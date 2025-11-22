Catania, Forza Italia batte un colpo: “Riequilibrare la Giunta”

La nota degli azzurri

CATANIA – Forza Italia ribadisce il sostegno all’amministrazione Trantino, a Catania, e sottolinea la compattezza del proprio gruppo a Palazzo degli Elefanti sull’adesione piena e convinta alla maggioranza di governo.

Alla luce dell’ultimo rimpasto attuato nei giorni scorsi, tuttavia, gli azzurri ribadiscono “di essere ancora sottodimensionati rispetto agli originari risultati elettorali e ritengono necessario a breve un riequilibrio in Giunta. Rimane altresì prioritario il riconoscimento agli azzurri sia della vicesindacatura cittadina che della città metropolitana di Catania”.

E’ quanto emerso dopo la riunione congiunta dell’ufficio di presidenza della segreteria provinciale e segreteria di Catania di Forza Italia. Una riunione successiva al rimpasto attuato da Trantino. A coordinare i lavori l’eurodeputato e segretario provinciale Marco Falcone, alla presenza dei deputati nazionali e regionali Giuseppe Castiglione e Nicola D’Agostino, degli assessori e dei consiglieri comunali FI a Catania Massimo Pesce, Giovanni Petralia, Piermaria Capuana, Riccardo Pellegrino, Melania Miraglia, Gerry Barbagallo, Agata Scalia, del capogruppo FI alla Città metropolitana Ninni Anzalone e del vicesegretario provinciale Antonio Villardita.

Forza Italia nei prossimi giorni rilancerà “le proprie proposte di buongoverno rispetto ad alcuni temi strategici per la città di Catania: dal Piano Regolatore al futuro dell’area portuale, dall’aeroporto “Vincenzo Bellini” fino alle questioni su mobilità, sicurezza e rigenerazione urbana”.