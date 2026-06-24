Trantino: dopo oltre 20 anni si fissano le regole di un settore strategico

CATANIA – Con ventidue voti favorevoli e due contrari il consiglio comunale di Catania ha approvato il regolamento che definisce le norme tecniche che definiscono le modalità di installazione degli spazi all’aperto, i dehors, dei locali pubblici.

“Finalmente dopo oltre venti anni di attesa – ha detto il sindaco Enrico Trantino- si fissano le regole in un settore strategico per la vita produttiva della città dove spesso si è oltrepassato il limite del buon senso e del decoro. Abbiamo ora, dopo decenni di infinite discussioni uno strumento che mette ordine e fissa linee rigide per garantire decoro ed equità sia per gli esercenti che per i residenti e turisti, cioè per quanti vivono la città. Si tratta di un avvenimento di enorme importanza per contribuire a rendere la città più ordinata, rispetto delle regole e dunque più bella”.

Con il nuovo regolamento dehors di Catania, le procedure burocratiche vengono snellite, con concessioni che ora hanno una validità estesa fino a 5 anni. I progetti devono essere firmati da tecnici abilitati. La città viene divisa in tre zone. Zona 1 (Centro storico Unesco): sono ammessi solo tavoli, sedie e ombrelloni (tipologia T1); vietate le pedane. Zona 2 (Waterfront e borghi storici): via libera anche a pedane e strutture ombreggianti più complesse (tipologia T2). Zona 3 (Resto del territorio): ammesse tutte le tipologie, comprese le strutture chiuse (tipologia T3).

Il regolamento introduce inoltre incentivi per l’economia circolare e la possibilità di installare dehors viene estesa anche a librerie e biblioteche. Il 50% dei canoni introitati dal Comune sarà destinato direttamente a interventi di rigenerazione urbana e al miglioramento del decoro pubblico.