Catania, il piano della polizia per le Feste: no agli alcolici per chi guida

In campo anche i medici dell'ufficio sanitario della questura

CATANIA – La polizia a Catania, in considerazione dell’approssimarsi delle festività natalizie, ha predisposto mirati e articolati servizi di controllo del territorio che si aggiungono a quelli ordinari.

Sono stati programmati dalla Questura, su tutte le fasce orarie, non solo nelle zone del centro cittadino caratterizzate dal maggior afflusso di persone e turisti che affollano negozi e piazze, ma anche nei quartieri più periferici della città e nelle zone caratterizzate da maggiore traffico veicolare.

Analoghi moduli operativi sono stati adottati nelle città sede dei tre Commissariati distaccati: Acireale, Adrano e Caltagirone. Per quanto riguarda Catania, un costante controllo del territorio cittadino è assicurato dagli equipaggi delle Volanti, dei commissariati, della squadra mobile e delle digos che, in coordinamento tra loro, hanno realizzato una rete di monitoraggio attraverso specifici servizi nell’ambito delle rispettive competenze.

Nelle vie del centro storico è prevista anche la presenza di pattuglie in bici e appiedate, che possono muoversi più facilmente tra la folla.

Presenti anche le pattuglie a cavallo per perlustrare i parchi e le principali aree verdi. Ai servizi di controllo del territorio concorrono dal 20 dicembre due operatrici della Polizia nazionale spagnola, assegnate, su richiesta del Questore Giuseppe Bellassai, dalla Direzione centrale polizia criminale-Servizio per la cooperazione internazionale di polizia per operare congiuntamente fino al 7 gennaio 2025.

Oltre al pattugliamento dinamico delle strade cittadine, sono stati predisposti posti di controllo in zone nevralgiche con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione Crimine Sicilia Orientale. Sono stati, inoltre, incrementati da parte della Divisione polizia amministrativa e sociale i controlli di attività commerciali e strutture ricettive. I poliziotti del nucleo da settimane hanno messo in moto un’azione di prevenzione contro l’uso di artifizi pirotecnici illegali.

I servizi di ordine pubblico, disciplinate con ordinanze del Questore, sono attuati anche con il contributo delle squadre del X reparto Mobile di Cataniae del personale della polizia scientifica.

Particolare attenzione è dedicata all’intensificazione dei servizi di competenza della Polizia Stradale lungo le importanti arterie stradali e autostradali, anche con l’ausilio dei medici dell’Ufficio Sanitario della Questura allo scopo di effettuare attività di prevenzione e contrasto all’uso di alcol e droghe da parte di chi si pone alla guida di un veicolo.

La Polizia di Frontiera, al porto e all’aeroporto, e quella Ferroviaria forniscono un contributo fondamentale al dispositivo di vigilanza, con i loro specifici servizi, attesi dal traffico aereo, ferroviario e crocieristico particolarmente intenso di questo periodo. Prosegue l’azione della Polizia Postale attraverso il costante monitoraggio della rete online.