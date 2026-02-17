Appetì restaurant: dove l’eleganza incontra il gusto

In via Emerico Amari 60, nel cuore pulsante di Palermo, si nasconde un angolo di raffinatezza che sta ridefinendo l’esperienza gastronomica cittadina. Appetì restaurant non è solo un ristorante, è il sogno realizzato di Giuseppe Lo Iacono e Carmen Randazzo, una coppia che ha trasformato la passione per il cibo di qualità in un progetto imprenditoriale di successo.

Dallo street food all’alta ristorazione, Appetì restaurant: la storia di una passione

La storia di Appetì restaurant inizia nel 2022, ma le sue radici affondano molto più indietro. Giuseppe, chef e proprietario insieme alla moglie Carmen, ha fatto della cucina la sua vita. Prima ancora di aprire le porte di questo elegante restaurant & lounge bar, lo street food era il suo mondo. Ma l’ambizione e la voglia di crescere lo hanno spinto oltre, verso una ristorazione che puntasse tutto sulla qualità del prodotto, sull’attenzione ai dettagli e su un’atmosfera che facesse sentire ogni cliente davvero speciale.

Cucina mediterranea e prodotti d’eccellenza

Oggi Appetì restaurant è una realtà consolidata, un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culinaria di alto livello. Specializzato in cucina italiana e mediterranea, con un’attenzione particolare a pesce freschissimo, carni selezionate e ingredienti di prima scelta, il ristorante ha conquistato una clientela affezionata grazie a piatti che sanno essere tanto tradizionali quanto innovativi. Ogni ricetta è studiata, ogni ingrediente selezionato, ogni impiattamento curato come se fosse un’opera d’arte.

La qualità del lavoro di Giuseppe non è passata inosservata, Appetì ha avuto l’onore di partecipare a “Quattro Ristoranti”, il celebre programma televisivo che mette alla prova i migliori locali d’Italia. Un riconoscimento che ha confermato ciò che i clienti affezionati sapevano già, qui si respira vera passione per la cucina, supportata da competenza tecnica e una visione chiara di cosa significhi eccellenza gastronomica.

Un’atmosfera unica, aperta sette giorni su sette

Ma Appetì restaurant non è solo cibo eccellente. È l’atmosfera che ti avvolge appena entri, elegante senza essere formale, accogliente senza perdere classe. È il servizio professionale ma mai distaccato, sempre pronto a consigliare il vino giusto o a personalizzare un piatto, quel lounge bar dove fermarsi per un aperitivo diventa un momento da ricordare. Giuseppe e Carmen hanno voluto creare uno spazio dove ogni dettaglio contasse, dove l’alta qualità fosse la norma, non l’eccezione.

La dedizione di questa coppia si vede anche nella scelta di tenere Appetì aperto sette giorni su sette. Niente chiusure settimanali, niente pause, per loro, essere sempre presenti per i propri clienti è una questione di rispetto e professionalità. Questa continuità ha permesso ad Appetì di inserirsi nella quotidianità dei palermitani, diventando il posto dove festeggiare un’occasione speciale o semplicemente concedersi una serata fuori dall’ordinario.

In arrivo: DA MIMÌ, street food d’autore dal 1958

Giuseppe non ha mai dimenticato da dove è partito. Lo street food, quello vero, genuino, fatto con le mani e con il cuore, resta parte della sua identità. Ed è proprio per questo che sta per aprire un nuovo capitolo: DA MIMÌ – street food d’autore dal 1958. Proprio di fronte ad Appetì nascerà questo nuovo punto vendita, dedicato esclusivamente allo street food ma con la stessa filosofia che ha reso grande il ristorante. Il nome porta con sé una storia familiare che parte dal 1958, un omaggio alle radici e alla tradizione che continua a vivere attraverso nuove forme.

DA MIMÌ rappresenta il cerchio che si chiude, dallo street food alla ristorazione di alto livello, e poi di nuovo allo street food, ma questa volta arricchito dall’esperienza, dalla tecnica e dalla creatività maturate in questi anni. Qui Giuseppe porterà lo stesso approccio maniacale alla qualità, ogni specialità sarà preparata con la stessa cura e gli stessi standard elevati che caratterizzano i piatti di Appetì. Cambierà il formato, non la sostanza.

Via Emerico Amari si prepara quindi a ospitare due facce della stessa medaglia, Appetì per chi vuole sedersi, rilassarsi e lasciarsi coccolare da un servizio impeccabile e una cucina raffinata; DA MIMÌ per chi cerca l’autenticità dello street food senza scendere a compromessi sulla qualità. Due anime, un’unica filosofia, fare sempre le cose al meglio, con passione, dedizione e quell’amore per il proprio lavoro che fa la differenza tra un locale qualsiasi e un’esperienza memorabile.

Informazioni

Indirizzo: Via Emerico Amari, 60 – Palermo

Telefono: 391 7575120

E-mail: ristocafe79@gmail.com

Facebook

Instagram