Catania, in auto con due chili di cocaina: arrestato un 68enne

CATANIA – Un ‘corriere’ della droga di 68 anni che trasportava in auto 2,1 chili di cocaina è stato arrestato in flagranza di reato da Finanzieri del comando provinciale di Catania durante un controllo al casello di San Gregorio dell’A18. L’operazione è stata eseguita da militari del nucleo Pef con i Baschi verdi e i cinofili delle Fiamme gialle.
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La sostanza stupefacente era occultata in un ‘vano nascosto’ realizzato nel cruscotto dell’auto. La droga, secondo stime degli investigatori, se venduta al dettaglio nelle piazze di spaccio, avrebbe fruttato proventi illeciti per circa 400 mila euro.
L’uomo è stato arrestato per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti e condotto in carcere. Il Gip di Catania, su richiesta della locale Procura, ha convalidato il sequestro dello stupefacente e l’arresto dell’indagato.