Incidente sull’Asse attrezzato, morto 38enne

CATANIA – Un uomo di 38 anni è morto in un incidente mortale in scooter, sull’Asse attrezzato di Catania. Lo scontro è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, alle 2:30, quando la vittima, Salvatore Fagone, stava percorrendo l’arteria stradale in direzione Librino.

Ancora in corso di accertamento le cause dell’incidente: secondo una prima ricostruzione, Fagone era alla guida del suo scooter con una passeggera, quando ha perso il controllo e si è andato a schiantare contro un guard rail.

Gli operatori del 118 sono intervenuti subito sul posto, ma hanno solo potuto constatare il decesso del 38enne. La donna che era con lui è stata portata al Policlinico e dopo alcuni accertamenti è stata dimessa.