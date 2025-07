Catania, M5s e Lavoro: “Senza corsi, senza indennità”

Incontro sulla crisi delle politiche attive

CATANIA – A distanza di mesi dalla cancellazione del Reddito di Cittadinanza, in Sicilia oltre 23 mila persone risultano coinvolte in percorsi di formazione mai partiti.

Si tratta di ex percettori e soggetti fragili che, nell’ambito delle politiche attive previste dalla normativa nazionale, avrebbero dovuto accedere a corsi e attività sociali in convenzione con gli enti locali, spesso con un’indennità prevista. Ma tutto è rimasto sulla carta.

Il sistema è bloccato: i corsi non sono stati attivati, i fondi non sono stati sbloccati, e le persone coinvolte non ricevono alcuna forma di sostegno economico. A farne le spese sono cittadini che hanno aderito a percorsi di utilità sociale o formazione, senza però alcun riconoscimento o garanzia. Una situazione che genera disagio, incertezza e una forte frustrazione nei confronti delle istituzioni.

Per fare luce su questo stallo e chiedere risposte immediate da parte del Governo, il Movimento 5 Stelle organizza un incontro pubblico sabato 12 luglio alle ore 17:00 presso il Palazzo della Cultura di Catania (Sala della Notte).

Interverranno: Luciano Cantone, deputato M5S; Dario Carotenuto, deputato M5S; Nunzia Catalfo, già ministra del Lavoro; Graziano Bonaccorsi, consigliere comunale M5S.

L’incontro sarà un’occasione per analizzare le responsabilità politiche e amministrative,per ascoltare le testimonianze dal territorio.