Catania, magistrati e avvocati in concerto: incasso in beneficienza

Raccolti più di 17 mila euro per la Lad Onlus

CATANIA – Circondati dalla brezza marina, al “Nu Land” storico locale nel Porto catanese, un gruppo di magistrati, avvocati e cancellieri del Tribunale di Catania ha realizzato un concerto di beneficienza che li ha visti in prima linea, uniti in favore della “LAD Onlus”.

Il concerto di beneficienza

La “causa”, questa volta, è vinta! Un mega assegno di oltre diciassettemila euro, frutto di quasi novecento sottoscrizioni, è stato consegnato dalla Band “In Dubio Pro Rock” al segretario generale della LAD Emilio Randazzo.

Uno spettacolo particolarmente apprezzato dal pubblico grazie all’esecuzione di famosi brani dal vivo, scenette ma anche i balli coreografati da “Chicco Pitrelli e le ragazze di GOD.ART”.

La onlus e i bimbi oncologici

La LAD è una ONLUS fondata nel 2010, molto attiva nel territorio catanese, impegnata in prima linea a sostenere ed assistere bambini colpiti da malattie oncologiche. Ma non solo, aiuta, accompagna e sostiene anche i familiari attraverso progetti adeguati ad affrontare queste malattie, sempre più diffuse, attraverso percorsi di cura meno traumatici possibili con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita sia nel periodo ospedaliero che post cura.

Per questa lodevole causa si rimane in attesa di un piacevole bis.