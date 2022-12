Più di mille ai nastri di partenza della Maratona di Catania

Tre le distanze in programma: la 10,5 chilometri, la mezza, e la 42,195 chilometri. Categoria più numerosa: gli over 55, che saranno 148.

CATANIA – Si corre domani la Naturosa Catania Marathon 2022, manifestazione giunta alla quarta edizione e organizzata dall’Asd Atletica Sicilia, patrocinata dal Comune di Catania e dal Coni, che si terrà sotto l’egida della Fidal. Saranno oltre mille gli atleti al via che sarà dato alle 8.45 da viale Kennedy, all’altezza del Lido Verde, dove è previsto anche l’arrivo.

Tre le distanze in programma: la 10.5 km, la mezza maratona e la maratona da 42,195 km. Il primo giro, che sarà uguale per tutti gli iscritti alle gare in programma, porterà i corridori in città, con ritorno su viale Kennedy dove taglieranno il traguardo i partecipanti alla gara da 10,5 chilometri. Chi parteciperà alla maratona dovrà effettuare altri tre giri, mentre gli iscritti alla mezza maratona ne dovranno percorrere solamente un altro.

Saranno circa 300 i volontari che troveranno posto lungo il percorso per vigilare sulla sicurezza degli atleti. A proposito di numeri fra le curiosità spicca il dato degli over 55 in gara che saranno 148, fra le donne, invece, le categorie più numerose sono la over 45 e la over 50 con 34 atlete. Oltre all’Italia le nazioni rappresentate sono tredici: Argentina, Belgio, Canada, Germania, Stati Uniti, Ghana, Giappone, Gran Bretagna, Malta, Repubblica San Marino, Romania, Ungheria e Ucraina.

Tra le regioni italiane le più presenti con delegazioni di corridori, oltre alla Sicilia, ci sono Calabria con 32, Lombardia 21, Piemonte 15, Veneto 14 e Toscana 11. L’atleta più anziano in gara è l’avolese Sebastiano Caldarella di 87 anni (impegnato sui 10,5 chilometri). Non sarà al via il vincitore dello scorso anno Giuseppe Privitera, infortunatosi durante un allenamento. L’uomo da battere sulla distanza regina sarà Lorenzo Lotti che va a caccia del terzo successo su quattro edizioni della corsa.

Al via nella 10,5 chilometri Maurizio Giustolisi, atleta catanese che all’inizio della pandemia fu gravemente colpito dal Covid-19, trascorrendo un periodo in rianimazione. Dopo un lungo calvario ed una adeguata riabilitazione, Giustolisi domani tornerà alle gare.