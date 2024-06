San Cristoforo, spaccia marijuana e hashish: arrestato un 21enne

I controlli della Polizia nel quartiere

CATANIA – Spaccio di droga a Catania: nel fine settimana la Polizia ha arrestato in flagranza un 21enne catanese, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e marijuana.

I controlli

Durante attività di osservazione nel quartiere San Cristoforo, come si legge in un comunicato della Questura, i poliziotti della Sezione “Criminalità Diffusa” della Squadra Mobile hanno notato in via Di Giacomo un giovane con un borsello a tracolla che si muoveva con circospezione. In considerazione dei tempi e dei luoghi, i poliziotti hanno deciso di controllare il giovane.

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire 6 involucri contenenti hashish per un peso complessivo di circa 28 grammi, 12 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 42 grammi, 13 bustine di cellophane con all’interno altra marijuana per un peso complessivo di 113 grammi, oltre alla somma di 320 euro presumibile provento dell’attività illecita.

L’arresto

Il giovane è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, d’intesa con il pm di turno, sottoposto agli arresti domiciliari fino alla celebrazione dell’udienza di convalida, nell’ambito della quale l’Autorità Giudiziaria ha stabilito la misura degli arresti domiciliari.

L’azione repressiva, si legge ancora nel comunicato della Questura di Catania, è stata diretta ad arginare la commercializzazione al minuto delle sostanze stupefacenti e, pertanto, da considerarsi slegata da più ampi contesti investigativi finalizzati al contrasto del narco-traffico locale.