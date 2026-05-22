Catania, nasconde oltre 3 chili di droga a casa della nonna: arrestato 35enne

La Polizia scopre un deposito di cocaina, hashish e marijuana in un’abitazione di via Plebiscito

CATANIA – Aveva trasformato la casa della nonna in un deposito di droga convinto di poter sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine. Un pregiudicato catanese di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti della squadra volanti e della squadra cinofili dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico lungo via Plebiscito.

Determinante il fiuto del cane-poliziotto Ares che ha segnalato la presenza di droga nei pressi dell’abitazione dell’anziana donna. Durante la perquisizione gli agenti hanno scoperto, all’interno di un ripostiglio inutilizzato, oltre 3,5 chili di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana.

Poco dopo il 35enne si è presentato nell’abitazione ammettendo le proprie responsabilità. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, negli ultimi tempi avrebbe intensificato le visite alla nonna per controllare il deposito e recuperare di volta in volta piccole quantità di droga da confezionare successivamente nella propria abitazione nel quartiere Cibali.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.