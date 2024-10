Il Catania non si ferma più, terza vittoria di fila: 2-0 all’Altamura

Tre punti pesantissimi in ottica graduatoria dopo il punto di penalizzazione

CATANIA – Vittoria netta e mai messa in discussione quella ottenuta al “Massimino” dal Catania che ha regolato l’Altamura con il più classico dei punteggi. Pratica risolta già nella prima mezzora di gioco dai ragazzi allenati da Toscano che hanno poi gestito saggiamente il match.

I rossazzurri mettono il risultato in cassaforte già nella prima mezzora di gioco, sovrastando il volenteroso avversario che si era salvato a stento, nei primissimi minuti, sull’incursione di Carpani sventata da Pane.

Il numero 20 rossazzurro si è, però, rifatto al 24° ribadendo in rete una corta respinta dell’estremo difensore ospite sulla stoccata dal limite di Stoppa. Alla mezzora il raddoppio etneo grazie all’implacabile Inglese… ben servito da Jimenez abile a rubare palla ad un avversario sulla trequarti ed a servire lo smarcato compagno d’attacco. Timida la reazione dell’Altamura che, prima dell’intervallo, non sfrutta una buona opportunità con Leonetti che calcia alto da buona posizione.

Nella ripresa l’Altamura cerca di spostare in avanti il proprio baricentro, operando alcune sostituzioni ma il pallino del gioco resta in mano a Di Gennaro e compagni. Adamonis si sporca i guantoni sono in una circostanza quando devia in tuffo la bordata di Franco mentre Castellini è tempestivo ad opporsi alla conclusione ravvicinata di Leonetti.

Il Catania si affida al gioco di rimessa e Stoppa non riesce a deviare in porta il suggerimento di Inglese. Terza vittoria consecutiva per la formazione etnea che resta sempre ad una spanna dalla vetta della classifica, rintuzzando subito la penalizzazione di un punto. Domenica prossima prova del 9 allo “Zaccheria” di Foggia.

Tabellino: CATANIA – ALTAMURA 2-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Adamonis, Ierardi, Di Gennaro, Castellini (k), Guglielmotti (dal 16°s.t. Raimo), Verna, Carpani (dal 38°s.t. Quaini), Anastasio, Jimenez (dal 27°s.t. Luperini), Stoppa (dal 27°s.t. D’Andrea), Inglese (dal 27°s.t. Montalto).

A disposizione: Torrisi, Butano, Gega, Celli, Forti, Lunetta.

Allenatore: Mimmo Toscano.

TEAM ALTAMURA (3-5-2) – Pane, De Santis, Gigliotti (k) (dal 40°s.t. Simone), Silletti, Mane Balla, Rolando (dal 15°s.t. Acampa), Franco, Dipinto, Peschetola (dal 1°s.t. D’Amico), Molinaro (dal 1°s.t. Sabbatani e dal 15°s.t. Minesso), Leonetti.

A disposizione: Viola, Poggesi, Andreoli, Grande, Bumbu, Palermo.

Allenatore: Daniele Di Donato.

Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro.

Assistenti: Matteo Nigri (Trieste) e Alessio Miccoli (Lanciano).

Quarto ufficiale: Mauro Gangi (Enna).

Reti: 24°p.t. Carpani (CT); 30° Inglese (CT).

Indisponibili: Sturaro, Bethers, De Rose, Di Tacchio, Popovic (CT).

Ammoniti: Peschetola (ALT); De Santis (ALT); Montalto (CT); D’Andrea (CT).

Spettatori: 17.685

Cronaca

Primo tempo (2-0)

4° Altamura pericoloso: sulla punizione da Dipinto… deviazione di Castellini e Di Gennaro col pallone che sfila in angolo;

5° ripartenza del Catania col velocissimo Jimenez che serve Carpani la cui conclusione a botta sicura viene deviata in angolo da Pane;

12° Castellini spedisce il pallone sull’esterno della rete dopo una combinazione in area Anastasio-Stoppa;

20° ripartenza di Jimenez … ben lanciato da Inglese… e cross basso che Gigliotti manda in angolo;

21° Pane respinge la conclusione ravvicinata di Carpani; sul prosieguo dell’azione… Di gnnaro finisce a terra in area ma si continua;

24° Catania in vantaggio: Jimenez serve Stoppa che calcia forte dal limite; Pane respinge centralmente e Carpani spedisce il pallone in rete: 1-0 !

30° raddoppio del Catania: Jimenez ruba palla sulla trequarti (forse in maniera fallosa?) e serve il liberissimo Inglese… lesto a spedire in rete con un preciso diagonale: 2-0 !

36° sulla corta respinta della difesa etnea… Leonetti ci prova al volo: alto;

45° il primo tempo premia un Catania determinato e ben messo in campo.

Secondo tempo (2-0)

1° nell’Altamura, D’Amico e Sabbatani subentrano a Peschetola e Molinaro;

3° punizione di Stoppa… deviata in angolo dalla barriera;

15° nell’Altamura, Acampa e Minesso sostituisce Rolando e Sabbatani;

16° nel Catania, Raimo rileva Guglielmotti;

22° Adamonis devia in tuffo la conclusione di Franco;

24° Stoppa non riesce ad indirizzare in pallone in porta sull’assist di Inglese;

27° nel Catania, Luperini, D’Andrea e Montalto subentrano Jimenez, Stoppa e Montalto;

34° Castellini salva alla disperata sulla conclusione di Leonetti;

35° Moltalto, ignora un compagno meglio piazzato, e calcia fuori dal limite;

38° nel Catania, Carpani lascia il posto a Quaini;

40° nell’Altamura, Simone sostituisce Gigliotti;

45° concessi 4 minuti di reupero;

49° finisce 2-0 !

[Foto Catania Fc]