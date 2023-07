Catania, Infantino si congratula con Pelligra e Bresciano

All'AAMI Stadium di Melbourne l'incontro

CALCIO-SERIE C

1' DI LETTURA

È andato in scena il match Canada-Australia all’AAMI Park di Melbourne, valevole per il gruppo B della fase a gironi della Coppa del Mondo femminile e terminato 4-0 in favore delle australiane.

Sugli spalti, in occasione del confronto vinto dalle atlete oceaniche qualificate agli ottavi di finale, il presidente del Catania Rosario Pelligra e Mark Bresciano hanno dialogato con Gianni Infantino, presidente FIFA.

Il massimo dirigente calcistico mondiale si è congratulato con il Catania FC per il percorso di crescita, evidenziando l’importanza della città e del club nel contesto nazionale.

In alto una foto pubblicata sui canali social del club etneo.