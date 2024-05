Oroscopo del giorno: sabato 25 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 25 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 25 maggio 2024

♈ Ariete

Giornata confusa per gli Ariete. Oggi potreste sentirvi pieni di energia, ma attenzione a non farvi sopraffare dall’impulsività. Piccoli ostacoli potrebbero mettervi di cattivo umore, ma con un po’ di pazienza riuscirete a superarli. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Sta’ attentu a un jornu di pazzi, ma nun ti scantari, a speranza è sempri viva.” “Oggi è un jornu ca ti metti a prova, ma cunzòla: sta passannu.”

♉ Toro

Oggi i Toro potrebbero sentirsi particolarmente motivati a iniziare qualcosa di nuovo. Tuttavia, potrebbero sorgere problemi di tempo e organizzazione. Non lasciatevi scoraggiare e pianificate con attenzione. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari tuttu di corsa, pigghia un respiru e organizza ogni cosa.” “Stu jornu è bonu pi priparari, ma senza prisa.”

♊ Gemelli

Giornata di scelte importanti, soprattutto sul fronte lavorativo. Attenzione a non farsi prendere dalla fretta; riflettete bene prima di prendere decisioni cruciali. In amore, potreste avere delle belle sorprese. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti la menti troppu, pensaci du’ voti prima di decidiri.” “Oggi è u jornu giustu pi fari scelte, ma cu ‘na riflessioni.”

♋ Cancro

Il Cancro oggi potrebbe sentirsi nostalgico e rivolto al passato. Cercate di guardare avanti e pianificare nuovi progetti. Le stelle sono favorevoli per le nuove iniziative. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Lu passatu è passatu, pensa o dumani.” “Oggi è u jornu giustu pi pinsari a novi inizi.”

♌ Leone

I Leone potrebbero sentire il bisogno di liberarsi da alcune costrizioni. In amore, la giornata sarà favorevole, ma dovrete fare attenzione a non essere troppo critici con il partner. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Libbira la testa e apri lu cori.” “Stu jornu è bonu pi lassari arredi li problemi e viviri l’amuri.”

♍ Vergine

Oggi la Vergine potrebbe trovarsi di fronte a un dilemma importante. È il momento di fare chiarezza su cosa tenere e cosa lasciare andare. Le decisioni prese ora avranno un impatto duraturo. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti ‘na lista di cosi importanti e lasci li ‘nutili.” “Oggi è jornu di scelta, cu raziu e cori.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 25 maggio 2024

♎ Bilancia

Giornata di dubbi e perplessità per la Bilancia, soprattutto in amore. È il momento di far sentire la vostra voce e mettere in chiaro i vostri sentimenti. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Parra chiaru e fatti capiri.” “Stu jornu è di cumunicari, senza paura.”

♏ Scorpione

Gli Scorpioni oggi potrebbero sentirsi stressati e tesi. Il lavoro vi ha messo alla prova e ora è il momento di prendersi una pausa e rilassarsi. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Riposa e ricaricati, domani è n’atu jornu.” “Oggi è jornu di riposu, lassati travagghiu arreri.”

♐ Sagittario

Per il Sagittario, affrontare i problemi a testa alta sarà la chiave per superare la giornata. Evitate di scappare dalle difficoltà e cercate di risolverle con coraggio. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Affronta li cosi senza scappari.” “Oggi è jornu di curaggiu, facci li sfidi e vinci.”

♑ Capricorno

Il Capricorno oggi vive una giornata di buone emozioni. Potrebbero nascere nuove conoscenze interessanti o risvegliarsi vecchie passioni. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Apri lu cori a novi emozioni.” “Stu jornu porta amuri e emozioni boni.”

♒ Acquario

Giornata elettrizzante per l’Acquario, con molta energia e voglia di fare. Approfittate di questa spinta per mettervi in gioco e coinvolgere gli altri nei vostri progetti. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Sfrutta l’energia e mettiti in jocu.” “Oggi è jornu di muvimenti e energia, non ti firmari.”

♓ Pesci

I Pesci possono guardare al futuro con fiducia. Se avete chiuso una storia o vissuto una separazione, ora è il momento di ripartire. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Lu passatu è chiusu, guarda avanti cu fiducia.” “Oggi è jornu di rinascita e speranza.”

Classifica di sabato 25 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Capricorno

2 – Cancro

3 – Acquario

4 – Toro

5 – Gemelli

6 – Pesci

7 – Leone

8 – Ariete

9 – Vergine

10 – Bilancia

11 – Sagittario

12 – Scorpione

