Concorsi Inps 2024: oltre 7000 posti, anche a tempo indeterminato

I profili ricercati e le modalità di selezione

L’Inps lancia dei concorsi pubblici a partire dal 2024, annunciati con la pubblicazione del Piano dei Fabbisogni del Personale 2024-26, documento che promette oltre 7000 posti di lavoro. La novità è che questi concorsi saranno aperti a un ampio spettro di candidati, includendo sia diplomati che laureati, e prevedendo anche posizioni dirigenziali.

Tra le figure professionali più attese, spicca quella dedicata alla gestione dell’assegno unico per i figli, per la quale è richiesta la laurea e sono previste assunzioni a tempo indeterminato. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di rinnovamento dell’organico dell’INPS.

Cosa prevedono i concorsi

L’Inps ha annunciato diverse migliaia posti per assunzioni tramite concorsi, mobilità e reclutamento, per promuovere l’inclusione lavorativa di persone con disabilità.

Il concorso per assistenti diplomati prevede la copertura di 585 posti, suddivisi per regione e per tre profili: Assistenti ai Servizi, che saranno 498, Assistenti tecnici e Assistenti informatici. Riguardo l’assegno unico, sono previste 385 assunzioni, che avverranno con la pubblicazione di nuovi concorsi pubblici ma anche con lo scorrimento di graduatorie già in essere.

I profili ricercati per i concorsi Inps 2024

– 631 Funzionari: tra cui Funzionari Servizi, Funzionari tecnici, Funzionari sanitari e Funzionari informatici, 711 Funzionari Servizi, 1180 Assistenti ai servizi, di cui 1.144 distribuite sul territorio nazionale e 36 destinate alla sede di Bolzano. Questo ruolo è aperto anche ai diplomati. Ulteriori posti per 582 Assistenti informativi e per 30 Assistenti tecnici.

Età media del personale Inps

Secondo la Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, l’età media è di 55 anni. In particolare, si osserva un picco di 65 anni tra i medici legali di seconda fascia e un’età media di 37 anni tra i consulenti di protezione sociale.

Questa distribuzione età indica che molti settori dell’INPS potrebbero affrontare una carenza significativa di personale nei prossimi anni, a causa del pensionamento di molti dipendenti anziani. Di conseguenza, si rende necessario un turn over generazionale.

Le prove previste dai concorsi

L’iter non è ancora stato definito, ma potrebbe essere scelto lo stesso dell’ultimo concorso INPS, partendo da una prima prova selettiva di scrematura, per poi continuare con due prove scritte e una finale orale.

Le prove previste per il concorso INPS 2024 per assistenti sono, invece, una prova scritta, che potrebbe essere un test a risposta multipla su cultura generale, logica, informatica e lingua inglese, e una prova orale sulle materie specifiche del profilo prescelto.

Per istruzioni su come inoltrare la domanda è necessario attendere l’uscita dei bandi in Gazzetta Ufficiale e sul portale INPA.



