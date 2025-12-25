Catania, dalla Polizia doni ai piccoli pazienti del Policlinico

Una vigilia di Natale dal sapore speciale

CATANIA – Una speciale carovana natalizia è stata scortata dalle moto-volanti della Polizia di Stato. Con un carico destinato ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico “G. Rodolico – San Marco”.

Anche quest’anno, nel giorno della vigilia di Natale, i poliziotti della questura e il Moto Club della Polizia di Stato hanno fatto visita ai bambini ricoverati in ospedale per portare un piccolo dono. Un incontro speciale cui ha partecipato anche il questore che, con la sua presenza, ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa, accolto dal direttore sanitario Antonio Lazzara.

I poliziotti e il questore hanno percorso i corridoi del reparto donando ai bambini anche alcuni gadget della Polizia.