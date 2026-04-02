Catania, la protesta contro il caro-voli: “Tariffe da oltre 500 euro”

La manifestazione all'aeroporto Vincenzo Bellini

PALERMO – Sit-in di protesta contro il caro voli stamani nell’aeroporto di Catania-Fontanarossa, promosso da Federconsumatori e “Nun si parti” e a cui hanno aderito Udu, Rete degli studenti medi e Koinè. Presente la Cgil al fianco dei ragazzi.

Catania, la protesta contro il caro voli

Rientrare a Pasqua, segnalano associazioni e sindacato, “è risultato proibitivo per diversi siciliani: tariffe da oltre 500 euro se si sceglie un diretto oppure costi più bassi ma facendo uno o più scali improbabili all’estero”. Per un volo da Genova a Catania, si risparmia passando per Varsavia con un totale di oltre 24 ore di viaggio.

“È in atto una vera e propria speculazione sulla pelle degli emigrati siciliani, in gran parte giovani studenti e lavoratori – dicono gli organizzatori del sit-in -. A tutti coloro che si trovano fuori dalla Sicilia, spesso non per scelta ma perché costretti dalla carenza di opportunità nell’isola, deve essere almeno garantito il diritto a tornare dalle proprie famiglie durante le feste. Non possiamo più accontentarci di bonus o ristori occasionali: serve una soluzione strutturale che affronti le cause del caro voli e garantisca tariffe eque tutto l’anno”.

“Una delle soluzioni possibili” per abbattere i costi è “un aumento dei voli da e per gli aeroporti siciliani nei periodi di maggiore domanda – dice Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia – Serve un impegno delle istituzioni regionali e nazionali nella stesura di un piano industriale a lungo termine, con incentivi per le compagnie che decidono di aumentare l’offerta di voli e con la possibilità di aumentare il numero di compagnie che volano in Sicilia”.