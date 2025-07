Quarto Municipio, i consiglieri “sfiduciano” il presidente Cavallaro

Maggioranza e opposizione chiedono le dimissioni

CATANIA – I consiglieri del Quarto Municipio, eccetto due componenti, “bocciano senza, senza riserve, l’operato” del presidente Rosario Cavallaro e protocollano la “mozione di sfiducia”.

La “sfiducia” a Cavallaro

Si tratta di un atto politico forte, per molti aspetti inedito, ma allo stesso privo di fondamento giuridico. Sono gli stessi firmatari del documento a mettere le mani avanti. “Seppur il regolamento sul decentramento urbano – si legge – non disciplini la possibilità di sfiduciare un presidente di Municipio, ciò non preclude a sei consiglieri di palesare le gravi inefficienze che si stanno manifestando nella gestione amministrativa”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sta mancato coinvolgimento dei consiglieri nel dibattito pubblico sul Piano urbanistico generale (Pug). Nello specifico, il riferimento è all’incontro del 19 giugno 2025 – si legge nella mozione protocollata – e alla non presenza in blocco dei rappresentati dei quartieri Cibali, San Nullo, Trappeto Nord e San Giovanni Galermo.

“In quell’occasione – scrivono con malcelata ironia – probabilmente Cavallaro avrà preferito dedicarsi a una partita di calcio piuttosto che occuparsi del importante ruolo attribuitogli come presidente di Municipio, privando i consiglieri e la cittadinanza di fornire proposto indispensabili per un piano atteso da oltre 70 anni”.

I consiglieri di Catania firmatari

A firmare il documento sono esponenti sia della maggioranza di centrodestra che dell’opposizione. E sono: Giuseppe Giustolisi (Forza Italia), Giuseppe Ragusa (M5s), Giuseppe Zinfale (FdI), Nataly Viola (FdI), Francesco Nauta (FdI), Cristian Arena (Lega) e Davide Curia (Trantino sindaco).

A non sottoscrivere il documento – che si conclude con la richiesta esplicita “di dimissioni” e l’avvio di un percorso di “rigenerazione democratica e amministrativa” – i consiglieri Salvo Spina (Pd) e Davide Longo (FdI, ma ritenuto vicino al presidente).

Da giugno scorso, il Rosario Cavallaro è in Fratelli d’Italia benché eletto in Forza Italia. La sua candidatura, nel 2023, era stata accompagnata da polemiche interne al centrodestra perché imputato nel processo su presunte irregolarità in merito a scommesse calcistiche.