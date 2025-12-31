Catania, è (ancora) Riccardo Torrisi a trionfare alla San Silvestro a Mare

Edizione bagnata dalla pioggia e record per il pallanuotista etneo. Tutti i risultati

CATANIA – L’edizione 2025 della San Silvestro a Mare si conclude con la vittoria nella categoria assoluti maschili del pallanuotista Riccardo Torrisi arrivato davanti a Giulio Messina e Gioacchino Maggiulli.

Con questa quarta vittoria consecutiva, Riccardo entra nella storia: nessuno prima di lui aveva vinto quattro edizioni consecutivamente.

Catania e la San Silvestro a Mare

Al Porticciolo di Ognina è andata in scena una 64° edizione bagnata ma comunque molto partecipata: 143 le donne e gli uomini che hanno sfidato il maltempo per partecipare alla tradizionale gara di fine anno. Al fianco dei nuotatori il Presidente della FIN Sicilia Sergio Parisi insieme al Presidente Nuoto Catania Massimo Di Salvatore hanno dato il via alle varie gare. La manifestazione ha visto anche la presenza delle istituzioni politiche con il Sindaco di Catania Enrico Trantino e l’europarlamentare Marco Falcone in prima fila.

Le gare anche quest’anno sono state organizzate dalla Nuoto Catania e dalla Fin Sicilia coordinate dallo storico direttore di gara Antonio Aventaggiato assistito da diversi componenti volontari del GUG Sicilia.

Tra le donne spicca la vittoria di Daria Gulino mentre a vincere la categoria diversamente abili è (così come lo scorso anno) Rosario Patanè.

Fabio Longo stravince la categoria Over 59 mentre Diego Wilber la spunta nella categoria Under 18. Fabrizio D’agata si aggiudica l’under 40, Giorgio Patti l’under 50 e Francesco Nicosia l’under 60.

L’edizione 2025 e i premi speciali

Per l’edizione 2025 sono stati ricordati, con dei premi speciali, Carmelo Cacia (vincitore delle edizioni 85’,88’ ed 89’) e Salvo Faro (primo storico vincitore della San Silvestro a Mare) entrambi recentemente scomparsi.

Il premio “In memoria di Carmelo Cacia” è andato a Fabio Longo (Vincitore cat. Over 59) mentre il premio “In memoria di Salvo Faro” a Riccardo Torrisi (vincitore della Cat. Assoluti).

Sergio Parisi in qualità di Presidente della FIN Sicilia ha poi consegnato una targa al maestro Antonio Aventaggiato per la grande passione che negli anni ha messo per organizzare le gare della San Silvestro a Mare.

Adesso è l’ora di voltare pagina e pensare al prossimo anno: l’appuntamento dunque è già fissato al 31 dicembre 2026 quando avrà luogo la 65° edizione della San Silvestro a Mare.

Queste le classifiche ed i vincitori della varie categorie:

ASSOLUTI MASCHILE

Riccardo Torrisi Giulio Messina Gioacchino Maggiuli

DONNE

Daria Gulino Vittoria Greco Aurelia Barbagallo

DIVERSAMENTE ABILI

Rosario Patanè Di Silvestro Gabriel

Gli UNDER 18

Diego Wilber Diego Latino Cristian Vinciguerra

UNDER 40

Fabrizio D’agata Marco Nicotra Edoardo Sergi

Gli UNDER 50

Giorgio Patti Giuseppe Chiarenza Salvatore Gulisano

UNDER 60

Francesco Nicosia Alberto Berrino Mario Ferrara

OVER 59