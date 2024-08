Catania, ristoranti e food truck del centro: scattano le multe

Denunciato un ristoratore marocchino di corso dei Martiri

CATANIA – Un ristoratore 23enne di corso dei Martiri, di origini marocchine, è stato denunciato dai carabinieri. Aveva alimenti non tracciati, conservati in maniera non adeguata e in generale carenze igienico-sanitarie. È uno dei servizi svolti dai carabinieri del comando provinciale di Catania e dalla Polizia locale.

In azione anche i militari della compagnia di Piazza Dante, d’intervento operativo del 12esimo Battaglione Sicilia. Il servizio mirava a contrastare l’illegalità diffusa nelle zone del centro città limitrofe alla stazione ferroviaria.

La denuncia

Le attività di controllo hanno riguardato, in particolare, un ristorante di Corso Martiri della Libertà e tre food truck. Da qui la denuncia del ristoratore e le contestazioni amministrative ai titolari delle altre attività commerciali.

L’amministratore 23ennne del ristorante, come detto, deve rispondere delle carenze igienico sanitarie dei locali e del cattivo stato di conservazione degli alimenti. Sono stati inoltre sequestrati 15 chili di carne congelata.

Le multe

Ad ognuno dei tre proprietari dei food truck, collocati nella zona antistante la stazione, sono state elevate multe da 173 euro per occupazione di suolo pubblico, oltre al sequestro di tavoli e sedie che, in gran quantità, sarebbero state posizionate dinanzi ai camion.

In pratica dei servizi da asporto sarebbero stati trasformati in ristoranti veri e propri all’aria aperta, ma senza autorizzazioni.

Infine i carabinieri hanno svolto controlli sulla circolazione, denunciando un 29enne perché guidava ubriaco, con un tasso alcolico di 0,9 grammi per ogni litro di sangue. Sanzionati poi 11 automobilisti per infrazioni comuni, dall’uso del cellulare alla guida al mancato uso di casco e cintura, fino all’omessa revisione dei veicoli.