S. G. Li Cuti: moto d’acqua e pedalò abusivi, chiusa attività

L'attività era stabilmente operativa nel porticciolo, a disposizione dei bagnanti.

CATANIA – Sette pedalò, una moto d’acqua e una piccola imbarcazione a motore. Tutti ormeggiati al porticciolo di San Giovanni Li Cuti e tutti pronti per essere noleggiati, ma in modo del tutto abusivo. Lo scorso 3 giugno gli agenti del commissariato Borgo Ognina e la Guardia costiera di Catania hanno individuato e chiuso l’attività illecita, stabilmente operativa e pubblicizzata sui social.

Secondo quanto riferito dalla polizia, l’attività era priva delle autorizzazioni necessarie e delle dotazioni di sicurezza. I gestori dell’attività di noleggio sono risultati “sprovvisti” dei permessi rilasciati dalla Capitaneria di Porto, mentre “tutti i natanti erano privi delle certificazioni di idoneità al noleggio, necessarie a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare”, si legge in una nota diffusa dalla questura etnea.

Oltre all’ordine di immediata cessazione dell’attività, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 4261 euro. Inoltre, per lavare le barche, era stato collegato un tubo alla fontana dell’acqua pubblica. Uno degli addetti al noleggio, per di più, è risultato essere percettore del reddito di cittadinanza.